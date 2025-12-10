ЦБ назвал самый популярный у молодежи вид займа

Самым популярным типом кредитов у заемщиков в возрасте до 20 лет стали кредитные карты. Во втором квартале 2025 года на эту категорию пришлось 5% всех выпущенных карт, следует из данных (.pdf) Центробанка (ЦБ).

При этом за полгода доля кредиток упала более чем вдвое: в четвертом квартале 2024 года заемщикам до 20 лет было выдано 12% таких карт. Доля кредиток, приходящаяся на россиян от 20 до 30 лет, во втором квартале этого года выросла на 4,1 процентного пункта, до 25,7%.

Заемщики в возрасте от 40 до 50 лет стали чаще брать кредитные продукты всех типов, отмечает ЦБ. По его мнению, это может быть связано с тем, что в условиях ужесточения требований к заемщикам такую группу клиентов банки считают наиболее надежной.

Во втором квартале 2025 года прирост выпущенных российскими банками платежных карт (в эти данные включены не только пластиковые, но также виртуальные карты и платежные стикеры) составил всего 1,2% по отношению к предыдущему триместру. Это стало самым низким приростом за пять лет. Символический рост дебетовых карт (+1,9%, до 467 млн штук) перекрыло падение выдач кредиток (–3,6%, до 64,9 млн штук).

Подробности — в материале «Ъ» «Карточное охлаждение».