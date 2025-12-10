Суд оправдал менеджера газовой службы по делу о взрыве на улице Краснодонцев

Автозаводский райсуд Нижнего Новгорода в декабре 2025 года оправдал менеджера по работе с клиентами в ООО «Городская газовая служба» по делу о взрыве газа в многоквартирном доме на улице Краснодонцев, 17. Ее судили по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.

После взрыва дом №17 на улице Краснодонцев признали аварийным и расселили



Согласно материалам дела, 7 октября 2019 года менеджер заключила договор на замену шланга для подключения кухонной плиты. В дальнейшем работы произвели с нарушением требований безопасности, из-за чего повредился газовый счетчик. Это в свою очередь в июле 2020 года привело к взрыву в доме.

Однако суд не нашел вины фигурантки. Он установил, что менеджер не имела прямого отношения к установке оборудования. Ее обязанности ограничивались поиском клиентов, осмотром приборов, консультированием клиентов относительно замены газовых устройств, а также оформлением документации. Контроль качества произведенных специалистом работ в ее обязанности не входил.

Суд не установил в ее действиях состава преступления. За подсудимой признано право на реабилитацию.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее по делу о взрыве на Краснодонцев,17 дважды судили директора и владельца ООО «Городская газовая служба» Максима Бязина.

Сначала коммерсанта обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), но затем обвинение переквалифицировали на нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ). Предпринимателя осудили, но сразу же освободили от наказания. После вмешательства председателя СКР Александра Бастрыкина дело пересмотрели, но результат остался тот же.

