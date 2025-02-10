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Нижегородская прокуратура утвердила обвинение по делу о взрыве на Краснодонцев

Прокуратура Нижегородской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о взрыве газа в жилом доме на улице Краснодонцев,17. Фигурантом по делу проходит сотрудница ООО «Городская газовая служба». Она обвиняется в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия в 2019 году обвиняемая, а также директор и слесарь ООО ««Городская газовая служба» организовали и провели работы по диагностике и ремонту внутридомового газового оборудования. В 2020 году из-за нарушение правил безопасности при монтаже газового шланга в одной из квартир произошел взрыв газа. Пострадал один человек. Были повреждены несущие конструкции дома. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу.

Почему освободили обвиняемого во взрыве газа на Краснодонцев,17

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее по делу о взрыве на Краснодонцев,17 дважды судили директора и владельца ООО «Городская газовая служба» Максима Бязина.

Сначала коммерсанта обвиняли в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 2 ст. 238 УК РФ), но затем обвинение переквалифицировали на нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ (ст. 216 УК РФ). Предпринимателя осудили, но сразу же освободили от наказания. После вмешательства председателя СКР Александра Бастрыкина дело пересмотрели, но результат остался тот же.

Андрей Репин

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