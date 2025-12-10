Эрмитаж потребовал взыскать с петербуржца 850 тыс. руб. за порчу трона Павла I

Государственный музей Эрмитаж потребовал взыскать 846 тыс. руб. с петербуржца Александра Дробышева, который сел на трон Павла I при посещении экспозиции. Предварительное заседание по иску назначено на 26 января 2026 года. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

В марте 59-летний Александр Дробышев намеренно сел на трон российского императора — кресло гроссмейстера Мальтийского ордена, — созданный в XVIII веке, и положил ноги на подножную резную золоченую скамью. В результате у трона деформировалось сиденье, разорвалась бархатная ткань на обивке, повредилась ткань у подножной скамейки.

Музейный комплекс подал иск о возмещении материального ущерба. Музей потребовал от Александра Дробышева возместить стоимость работ по реставрации трона в 825,8 тыс. руб. и оплатить госпошлину в 21,5 тыс. руб. На досудебную претензию ответчик не отреагировал.