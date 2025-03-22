Посетитель Эрмитажа сел на трон магистра мальтийского ордена

Во время посещения Эрмитажа в Петербурге 59-летний мужчина решил сесть на трон магистра ордена мальтийских рыцарей конца XVIII века. Мужчина перелез за веревочное ограждение и сел на тронное кресло, чтобы сфотографироваться.

После того как смотритель музея сделала мужчине замечание, он начал вести себя агрессивно и поставил ноги на подножную скамеечку перед троном.

Сотрудники музея обратились в полицию. Те в скором времени прибыли на место и задержали нарушителя. Как сообщает пресс-служба Росгвардии, задержанным оказался житель Петербурга. Других подробностей не сообщается.

После того как мужчину увели, эксперт осмотрел тронное кресло и подножную скамью. В ходе проверки сотрудник музея выявил микроповреждения. Экспонат направят на экспертизу.