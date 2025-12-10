Bloomberg: HSBC заплатит $300 млн за уклонение от уплаты налогов во Франции

HSBC Holdings готов заплатить французским властям $300 млн, чтобы урегулировать многолетнее расследование об уклонении от уплаты налогов. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Bloomberg.

Эта сумма включает в себя не только выплату штрафа в обмен на прекращение расследования, но и счет за неуплаченные ранее налоги. Предложенное банком соглашение с прокуратурой Национального финансового управления будет рассмотрено парижским судом ближайшие несколько недель, утверждают источники агентства.

Скандал с участием пяти крупных европейских банков разразился в 2018 году, после публикации журналистского расследования, которое выявило, что кредитные организации систематически помогали акционерам уклоняться от налогов на дивиденды. Акционеры временно передавали акции инвесторам, находящимся за рубежом, чтобы не платить налог. Затем инвесторы продавали ценные бумаги обратно первоначальному владельцу. Сэкономленную таким образом сумму делили. Такая схема получила название cum-cum. В марте 2023 года французские власти провели обыски в центральных офисах BNP Paribas, его дочерней компании Exane, Societe Generale, Natixis, а также HSBC. Тогда же Bloomberg сообщало, что общий размер штрафа для этих банков может достичь €1 млрд.

Ранее в этом году французские власти заявили, что сделки cum-cum с участием банков во Франции могли привести к потере налоговых поступлений в размере €4,5 млрд. Власти пытаются вернуть эти деньги.

Кирилл Сарханянц