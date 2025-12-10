«Вечные химикаты» наносят мировой экономике ущерб более $2 трлн

Группа британских и американских исследовательских центров выпустила доклад, посвященный ущербу мировой экономике от использования определенных синтетических химических веществ. Исследование подготовлено под руководством инвестиционной компании Systemiq учеными из американских Института профилактической медицины, Центра экологического здоровья и Университета Дьюка, шведского Международного химического секретариата, британского Университета Сассекса.

Ученые исследовали четыре группы химических веществ — фталаты, бисфенолы, пестициды и ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения, «вечные химикаты»). «Они являются одними из наиболее распространенных и хорошо изученных» и одновременно «существуют убедительные доказательства их вреда для здоровья и окружающей среды», поясняется в докладе.

Согласно выводам исследования, совокупные затраты на здравоохранение, связанные с вредом от четырех групп токсичных химических веществ, составляют от $1,4 трлн до $2,2 трлн в год — примерно 2–3% мирового ВВП. Кроме того, сохранение текущего уровня их использования может привести к серьезным демографическим проблемам — сокращению рождаемости на 200–700 млн человек к 2100 году, поскольку эти вещества вызывают рак, нейроразвивающие расстройства и бесплодие.

Ученые призвали к решительному сокращению использования токсичных веществ и ужесточению государственного регулирования. Ранее на проблему обнаружения «вечных химикатов» в крови человека уже обращал внимание журнал Nature. Тогда исследователи отмечали, что единства по вопросам токсичности ПФАС в научном сообществе нет.

Ярослав Фокин