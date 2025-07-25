Nature: в крови людей зафиксирован новый «вечный химикат»

Ученые по всему миру фиксируют рост концентрации трифторуксусной кислоты (TFA) — вещества, появившегося в результате деятельности человека. Соединение принадлежит к пер- и полифторалкильным веществам (PFAS), борьбу с которыми ведут по всему мира. Об этом сообщил журнал Nature.

TFA обнаруживают в дожде и снегу, в озерах и реках, в бутилированной воде и пиве, в зерновых культурах и печени животных, в крови и моче человека. Угроза PFAS хорошо известна научному сообществу. Их называют «вечными химикатами», так как естественные процессы не способны разрушить существующие в них прочные связи углерода и фтора. PFAS активно использовались в промышленности с 1940-х годов. Теперь некоторые из этих соединений признаны вредными для здоровья и запрещены на международном уровне.

В 1990-х TFA, вредом которой сейчас заинтересовались ученые, проходила тесты на мышах и крысах. Для убийства одного животного требовались огромные количества вещества, поэтому с тех пор кислоту считают не вреднее поваренной соли. Эксперименты на добровольцах из числа людей показали, что вещество полностью выходила с мочой — так в науке утвердилась точка зрения, что TFA не накапливается в органах и тканях.

Столь существенная разница от остальных PFAS объясняется молекулярной структурой вещества. У TFA отсутствуют длинные водоотталкивающие хвосты, на их месте лишь молекулярные обрубки.

Единства по вопросам токсичности TFA, несмотря на результаты опытов, в научном сообществе нет. В июне 2024 году два немецких федеральных ведомства обратились в Европейское агентство по химическим веществам с просьбой обозначить соединение как репродуктивный токсин, то есть влияющий на способность человека к размножению. В октябре того же года вышла научная статья, объявляющая кислоту угрозой «планетарного масштаба».