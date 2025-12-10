Бастрыкину доложат о расследовании смерти пациентки частной клиники в Москве

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании дела, которое было возбуждено после смерти пациентки клиники пластической хирургии в Москве. Расследование поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщила пресс-служба правоохранительного органа.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дело о причинении смерти по неосторожности возбудили 8 декабря. Сообщалось, что 7 декабря женщине стало плохо после двух операций в клинике в Скатертном переулке, после чего она умерла.

По данным «Известий», пациентке проводили операции по уменьшению груди и абдоминопластику (коррекцию живота). По предварительной информации, причиной смерти стала аспирация (попадание инородных предметов в легкие).

