В Москве пациентка частной клиники умерла сразу после пластической операции

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело из-за смерти пациентки в одной из московских частных клиник пластической хирургии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, женщина умерла 7 декабря после операции в клинике в Скатертном переулке. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ). Следователи СКР осмотрели место происшествия и изъяли служебную и медицинскую документации. Назначены экспертизы.