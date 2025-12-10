Шойгу в Лаосе обсудит двусторонние отношения и международную безопасность

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Лаосскую Народно-Демократическую Республику (ЛНДР) с рабочим визитом. В аэропорту Вьентьяна его встретил посол РФ в Лаосе Сергей Жесткий и заместитель премьер-министра ЛНДР.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

11-12 декабря запланированы встречи с высшим политическим и военным руководством страны, главами силовых структур: как ожидается Сергея Шойгу примет президент ЛНДР Тхонглун Сисулит и премьер-министр Сонсай Сипхандон. Также запланированы встречи с заместителем премьер-министра, министром общественной безопасности Лаоса Вилаем Лакхамфонгом и заместителем премьер-министра, председателем Комитета по обороне и безопасности ЦК Народно-революционной партии ЛНДР Тянсамоном Тяннялатом.

«В повестке дня встреч обсуждение вопросов по широкому спектру лаосско-российских отношений, затрагивающих координацию действий на международной арене (в том числе, в многосторонних форматах по линии АСЕАН), региональную безопасность, военное и военно-техническое сотрудничество, торгово-экономические отношения»,— сообщили «Ъ» в пресс-службе аппарата Совбеза РФ. Также намечены консультации по линии финансовых разведок, МВД, Минюста и Росгвардии.

Накануне Сергей Шойгу побывал во Вьетнаме, где также провел переговоры с политическим руководством и силовиками.

Елена Черненко, Вьентьян