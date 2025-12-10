Талисманом сборной России станет Олимпийский Мишка 1980 года

Новым талисманом олимпийской сборной России станет Мишка — символ летних Игр 1980 года в Москве. Об этом сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, который также возглавляет Олимпийский комитет России (ОКР).

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Глава ОКР назвал Мишку «одним из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории нашей страны и мирового спорта». Талисман Олимпиады 1980 года придумал иллюстратор Виктор Чижиков. В 1977 году оргкомитет Игр объявил конкурс на лучшее изображение медведя. Из представленных эскизов был выбран рисунок Чижикова.

«В настоящий момент Мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Выглядит прекрасно и заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. Будет нормальный Мишка»,— приводит ТАСС слова господина Дегтярева.

В 2019 году российскими олимпийскими талисманами стали Медведь-неваляшка и Кот-ушанка, дизайн которых разработала студия Артемия Лебедева. «Наш Медведь — не просто медведь, а одновременно неваляшка и матрешка. Он никогда не стоит на коленях — у него их попросту нет»,— говорится на сайте компании.

Таисия Орлова