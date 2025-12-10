Олимпийского чемпиона Андрея Перлова освободили из СИЗО Новосибирска

Суд смягчил меру пресечения олимпийскому чемпиону Андрею Перлову. Из СИЗО, где олимпиец находился с марта 2024 года, его перевели под домашний арест. «Андрей Борисович освобожден из-под стражи, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, то есть до 13 марта 2026 года. Сегодняшний вечер Андрей Борисович проведет не в следственном изоляторе, а у себя дома со своей женой, с их собакой и котом»,— написал в своем Telegram-канале адвокат Геннадий Шишебаров.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Перлов

В апреле 2025 года в Новосибирске начался судебный процесс над Андреем Перловым — обладателем золотой медали Олимпиды 1992 года в ходьбе. Инкриминируемые ему преступления относятся к периоду его работы гендиректором футбольного клуба «Новосибирск». По версии следствия, в 2020–2022 годах на махинациях с арендой футбольных полей для тренировок он якобы похитил свыше 21,3 млн руб. По ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) Андрею Перлову грозит до десяти лет лишения свободы.

В первый день слушаний бывший спортсмен заявил, что считает выдвинутые против него обвинения «незаконными и надуманными». По словам олимпийца, в СИЗО ему поступали предложения заключить контракт с Минобороны, но он их отклонял, считая, что это означало бы признание вины в несовершенном преступлении.

Илья Николаев