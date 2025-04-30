Олимпийский чемпион отфутболил обвинение

В Новосибирске начался суд над олимпийским чемпионом Андреем Перловым, который в 2020–2022 годах занимал пост гендиректора футбольного клуба «Новосибирск». По материалам дела, на махинациях с арендой футбольных полей для тренировок он якобы похитил свыше 21,3 млн руб. После речи прокурора бывший спортсмен заявил, что считает выдвинутые против него обвинения «незаконными и надуманными». По словам олимпийца, в СИЗО ему поступали предложения заключить контракт с Минобороны, но он их отклонял, считая, что это означало бы признание вины в несовершенном преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Перлов надеется, что суд разберется в его деле

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Андрей Перлов надеется, что суд разберется в его деле

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Суд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела экс-гендиректора ФК «Новосибирск», олимпийского чемпиона Андрея Перлова. Вместе с ним на скамье подсудимых — бывшие главный бухгалтер и начальник управления по футболу ФК Татьяна Лошкарева и Константин Кричевский.

Андрей Перлов — один из двух новосибирских легкоатлетов в истории, завоевавших золотые олимпийские медали. В 1992 году в Барселоне в составе объединенной команды он выиграл соревнования по спортивной ходьбе на 50 км. За три года до Олимпиады новосибирец установил мировой рекорд на этой дистанции с результатом 03:37:41. После завершения спортивной карьеры Андрей Перлов стал чиновником. Он занимал пост замруководителя департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, а также долго возглавлял федерацию футбола Новосибирской области. С 2020 по 2022 год Андрей Перлов возглавлял футбольный клуб «Новосибирск», выступающий во второй лиге.

В начале процесса адвокат Геннадий Шишебаров, представляющий интересы олимпийского чемпиона, заявил ходатайство об освобождении своего доверителя из СИЗО, где тот содержится с марта 2024 года. Также он просил допустить в качестве общественного защитника историка Юрия Лобанова, который приходится зятем Андрею Перлову. Оба ходатайства были отклонены.

В образовавшейся в судебном заседании паузе олимпийский чемпион впервые прокомментировал свое уголовное дело. По его словам, инкриминируемые ему обвинения являются «незаконными и надуманными». «Я не знаю, каким образом это дело попало в суд. Будем надеяться, что в суде разберутся»,— заявил Андрей Перлов. 63-летний олимпиец рассказал, что летом прошлого года ему поступило предложение заключить контракт с Минобороны, что влечет приостановку следствия на время военной службы.

«Я ответил, что готов пойти воевать, готов пойти защищать свою родину, но только свободным человеком — не из СИЗО. Сначала закончится судебный процесс, а потом я буду принимать решение, что мне делать дальше и каким образом. Если бы я подписал документы и пошел бы на СВО, я фактически признал бы свою вину, которую я не признаю и никогда не признавал»,— сказал журналистам бывший спортсмен.

С появлением судьи разбирательство возобновилось, после чего прокурор Анастасия Папина огласила обвинительное заключение. Согласно версии следствия, с мая 2020 по август 2022 года гендиректор ФК «Новосибирск» при заключении договоров аренды футбольных полей якобы похитил около 21 млн руб., которые были выделенные клубу министерством физической культуры и спорта региона. Для этого искусственно завышалось фактическое время аренды полей. Кроме того, следствие считает, что гендиректор ФК «Новосибирск», главбух Татьяна Лошкарева и начальник управления по футболу клуба Константин Кричевский при подписании договоров на оказание услуг по обслуживанию футбольного поля «Динамо» похитили 3,2 млн руб. Эти эпизоды следствие квалифицировало по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, максимальное наказание — десять лет лишения свободы).

Все трое подсудимых заявили о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям. Показания они согласились дать на завершающей стадии судебного разбирательства. Следующее заседание состоится в середине июня.

Константин Воронов