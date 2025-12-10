Суд обязал администрацию Ардатовского округа ликвидировать свалку

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выиграла иск к администрации Ардатовского округа о ликвидации свалки отходов площадью более 3,2 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 10 декабря 2025 года.

Свалка расположена вблизи автодороги Ардатов — Каркалей. Она находится на участке, принадлежащем муниципалитету. Прокуратура будет контролировать исполнение решения суда, отметили в ведомстве.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее суд по иску прокуратуры также обязал ликвидировать свалку рядом с селом Михайловское Воротынского округа.

Галина Шамберина