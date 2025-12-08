Суд обязал местные власти ликвидировать свалку в Воротынском округе

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура через суд обязала администрацию Воротынского округа ликвидировать незаконную свалку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства 8 декабря.

Свалку выявили рядом с селом Михайловское, ее площадь составляет более 2,4 тыс. кв. м.

Требования прокурора, касающиеся устранения нарушений природоохранного законодательства, удовлетворены в полном объеме. Надзорное ведомство будет контролировать исполнение решения суда.

Галина Шамберина