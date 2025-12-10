Трамп обязал дипломатов сменить шрифт документов, чтобы отказаться от наследия Байдена

Администрация Дональда Трампа обязала сотрудников Госдепартамента США вернуться к использованию шрифта Times New Roman в официальной документации вместо шрифта Calibri. На этот шрифт ведомство перевела предыдущая администрация Джо Байдена. Во внутреннем письме нынешнего главы внешнеполитического ведомства США Марко Рубио, с текстом которого ознакомилось агентство Reuters, переход на Calibri называется «расточительной» мерой в угоду политики многообразия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters Дональд Трамп

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

В документе господина Рубио указывается, что шрифт Times New Roman «соответствует директиве президента "Единый голос для внешних связей Америки", подчеркивая ответственность департамента за использование единого, профессионального голоса во всех коммуникациях». По словам главы Госдепартамента США, смена шрифта — это устранение «очередной расточительной программы DEIA (разнообразие, равенство и инклюзивность, DEI; комплекс мер, направленных на достижение равноправия исторически не представленных и угнетенных социальных групп в разных сферах жизни.— “Ъ”)». Эту программу, принятую администрацией Джо Байдена, неоднократно критиковал Дональд Трамп, называя ее незаконной и безнравственной. И в первый же месяц своего президентства подписал указ о ее прекращении.

Госдепартамент использовал шрифт Times New Roman до 2023 года. В 2023 году предшественник Марко Рубио на посту главы департамента Энтони Блинкен распорядился перейти на Calibri. В качестве аргументов в пользу изменения он указывал, что шрифт Calibri более понятен и доступен людям с инвалидностью по зрению, поскольку не отягощен декоративно и является выбором по умолчанию для программ Microsoft.

Алена Миклашевская