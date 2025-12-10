Ферстаппен возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1»

По итогам сезона 2025 года журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых гонщиков «Формулы-1». Первое место занял нидерландский пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен.

Макс Ферстаппен

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

Фото: Jakub Porzycki / Reuters

По оценкам издания, вице-чемпион мира Ферстаппен заработал $76 млн, из которых $65 млн — оклад, $11 млн — бонусы. Он в пятый раз подряд возглавил рейтинг Forbes. Вторым стал британский гонщик Ferrari Льюис Хэмилтон, получивший $70,5 млн ($70 млн+$0,5 млн). Тройку самых высокооплачиваемых пилотов замкнул британец Ландо Норрис, представляющий McLaren. В завершившемся сезоне он стал чемпионом мира и заработал $57,5 млн ($18 млн+$39,5 млн).

Также в топ-10 рейтинга вошли:

Оскар Пиастри (McLaren) — $37,5 млн;

Шарль Леклер (Ferrari) — $30 млн;

Фернандо Алонсо (Aston Martin) — $26,5 млн;

Джордж Расселл (Mercedes) — $26 млн;

Лэнс Стролл (Aston Martin) — $13,5 млн;

Карлос Сайнс (Williams) — $13 млн;

Кими Антонелли (Mercedes) —$12,5 млн.

В общей сложности за 2025 год гонщики заработали около $363 млн, что на 15% больше, чем в 2024 году. При составлении рейтинга Forbes не учитывал доходы от рекламных контрактов.

Таисия Орлова