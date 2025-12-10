Союз биатлонистов России оспорит в CAS отстранение спортсменов

Союз биатлонистов России (СБР) 10 декабря обратится с иском в Спортивный арбитражный cуд (CAS) по поводу отстранения россиян от участия в международных турнирах. Об этом рассказал министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

«Мы сегодня в Швейцарии подаем иск к Союзу биатлонистов. Мы считаем абсолютно безобразным поведение этой организации по блокированию доступа сильнейших спортсменов в этом виде спорта из нашей страны, недобросовестной конкуренцией»,— заявил господин Дегтярев, слова которого приводит ТАСС. Он также отметил, что ОКР оказывает СБР «всю необходимую поддержку».

В марте 2022 года из-за начала спецоперации на Украине российские и белорусские биатлонисты были отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU). Также IBU приостановил членство СБР и Федерации биатлона Беларуси. В августе IBU опубликовал правила отбора на Олимпиаду 2026 года, согласно которым участие нейтральных атлетов не предусмотрено регламентом.

Таисия Орлова