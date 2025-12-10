Цена на серебро обновила исторический максимум и превысила $62 за унцию

Фьючерсы на серебро с поставкой в марте 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) достигли рекордных значений. Они впервые превысили $62 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По состоянию на 09:41 (по мск) цена на серебро выросла на 2% и составила $62,055 за тройскую унцию. Через 10 минут стоимость металла выросла еще на 0,01%. По состоянию на 12:24 серебро торгуется по $61,480 за унцию (-0,92%).

Фьючерс на золото к 12:24 с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex находился на уровне $4224 (-0,29%).

С начала года серебро подорожало примерно в два раза на мировом рынке. Выросли в цене и другие благородные металлы. Основной причиной роста стали ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС, в том числе из-за завершения шатдауна в США.

