Серебро погналось за золотом

Цена серебра на мировом рынке обновила исторический максимум, превысив $56 за тройскую унцию. С начала года оно подорожало почти в два раза. Выросли в цене и другие благородные металлы, однако более скромно. Основной причиной роста стали ожидания дальнейшего смягчения политики ФРС, в том числе в связи с завершением шатдауна в США. Кроме того, на рынке серебра сохраняется дефицит предложения, тогда как спрос на него, прежде всего со стороны инвесторов, остается высоким.

По данным Investing.com, стоимость серебра на спот-рынке в конце минувшей недели обновила исторический максимум, уверенно преодолев $56 за тройскую унцию. В ходе торгов котировки достигали отметки $56,55 за унцию. За неделю металл подорожал почти на 13%, а с начала года его стоимость удвоилась. В последние дни по динамике котировок серебро обогнало другие благородные металлы. Так, за неделю золото и палладий на спот-рынке прибавили в цене 4–5%, платина — 10%. С начала года золото и палладий подорожали на 60%, платина — на 85%.

Ключевой причиной роста драгоценных металлов в конце минувшей недели выступили новые ожидания по снижению ставки ФРС.

Как поясняет ведущий инвестиционный аналитик «Го Инвест» Никита Бредихин, во время 43-дневной приостановки работы правительства США было привлечено более $619 млрд долгов, что сформировало дефицит ликвидности на рынках. Помимо этого, недавние банкротства компаний First Brands и Tricolor, а также заморозка вывода средств банком Blue Owl дополнительно усилили кризис ликвидности. Все это, по мнению господина Бредихина, заставило банки использовать помощь через Standing Repo Facility, объем которой в конце октября составил около $50 млрд. На этом фоне выросли ожидания рынка по снижению ставки по федеральным фондам США, а также сворачиванию программы количественного ужесточения (QT) и переходу к программе количественного смягчения (QE).

Согласно данным CME, вероятность снижения ставки на очередные 25 б. п. на ближайшем заседании в декабре оценивается инвесторами более чем в 86%, тогда как месяц назад был 71%. При этом вероятность сохранения ставки снизилась за месяц с 27% до 13,6%. Стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов поясняет, что снижение ставки может привести к снижению индекса доллара и доходности казначейских облигаций, поэтому растет привлекательность вложений в акции и драгметаллы. Кроме того, по его словам, рост геополитической напряженности в мире, в частности ожиданий конфликта США и Венесуэлы, также провоцирует рост стоимости защитных активов.

Вместе с тем растущий инвестиционный спрос на физическое серебро в сочетании с накопленным дефицитом металла привели к сокращению наземных запасов и росту ставок аренды металла, отмечают эксперты. Ранее Silver Institute оценивал предложение благородного металла в 2025 году в размере 1030 млн унций, причем прежде всего на счет роста добычи — на 2%, до 835 млн унций. Как отмечает господин Бредихин, в отличие от других драгоценных металлов, лишь 25% серебра добывается в чистом виде, а остальное — это побочный продукт разработки медных, свинцово-цинковых и золотых месторождений. Это значит, что резко нарастить добычу металла невозможно даже при рекордных биржевых ценах, указывает эксперт.

При этом спрос на металл оценивался в 1148 млн унций, то есть дефицит благородного металла сохраняется пятый год подряд. В 2025 году инвестиционный спрос вырос более чем в три раза относительно 2024 года. Значительная часть этого роста приходится на мировые центробанки и крупнейшие ETF-фонды (см. “Ъ” от 13 октября). Как отмечает Никита Бредихин, «производители солнечных панелей, электромобилей или электроники не могут просто приостановить производство, когда возникает дефицит металла, они должны обеспечить поставки независимо от стоимости, что приводит к сокращению наземных запасов металла».

Дальнейшая динамика цен серебра будет напрямую зависеть от монетарной политики ФРС и макроэкономических показателей, так как именно от этих данных зависит инвестиционный спрос. Впрочем, как отмечает Никита Бредихин, в случае стабилизации экономики и снижения геополитической напряженности «можно ожидать снижения цен на серебро и снижения ежегодного дефицита».

