Суд отложил переход к реализации имущества владельца «Волгадорстроя»

Арбитражный суд Татарстана отложил до 25 декабря рассмотрение вопроса о переходе к процедуре реализации имущества основателя ООО «Волгадорстрой» Айрата Миннуллина. Первое собрание кредиторов назначено на 23 декабря, передает корреспондент «Ъ Волга-Урал» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Суд отложил переход к реализации имущества Айрата Айрата Миннуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Суд отложил переход к реализации имущества Айрата Айрата Миннуллина

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

От финансового управляющего Айрата Галимова поступило ходатайство о переходе к реализации имущества. Управляющий ссылался на отсутствие плана реструктуризации и пассивность должника. «Ак Барс Банк» просил отложить заседание для проведения первого собрания кредиторов. «Татсоцбанк» возражал против отложения, настаивая на скорейшем переходе к следующей стадии банкротства.

В ходе процедуры реструктуризации в конкурсную массу добровольно возвращен автомобиль Aston Martin DBX. Суд также удовлетворил два заявления об оспаривании сделок по отчуждению земельных участков, которые возвращены в конкурсную массу.

Финансовый управляющий подал еще пять заявлений об оспаривании сделок купли-продажи: четырех дачных домиков в Зеленом Боре, двух парковочных мест, причала, незавершенного объекта и участка в Набережных Челнах. Также подано заявление о признании брачного договора от 2001 года ничтожной сделкой.

Представитель финансового управляющего сообщила, что банки-кредиторы не были уведомлены о наличии брачного договора при заключении договоров поручительства в 2021–2024 годах. Документ появился только после наложения обеспечительных мер на имущество супруги должника.

По словам представителя управляющего, после заключения Айрата Миннуллина под стражу активность со стороны должника прекратилась. Его представители на связь с управляющим не выходят.

12 ноября 2025 года Вахитовский районный суд Казани отправил предпринимателя в СИЗО до 6 января 2026 года. Его подозревают в мошенничестве и растрате на 2,425 млрд руб. при строительстве участка трассы М-12 Дюртюли-Ачит. В апреле 2025 года ООО «Волгадорстрой» было признано банкротом. Кредиторы требуют с Айрата Миннуллина около 7 млрд руб.

Анар Зейналов