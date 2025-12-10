Почти 1300 литров суррогатного алкоголя изъяли у двух петербуржцев

Полиция Петербурга и Ленобласти вышла на предполагаемых сбытчиков суррогатного алкоголя. У двух жителей Северной столицы изъяли 1285 литров сомнительной жидкости, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители установили причастных к незаконной деятельности после гибели двух мужчин в результате отравления этиленгликолем. Тогда по этому факту возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ.

Сперва сотрудники ведомства вышли на 72-летнюю жительницу Коммунара. По предварительной информации, погибшие приобрели алкоголь именно у нее. В доме задержанной прошел обыск, полиция изъяла сомнительную продукцию в пластиковой таре. Образцы поступили в Экспертно-криминалистический центр.

Далее правоохранители установили лиц, организовавших кустарное производство суррогатного алкоголя. В качестве подозреваемых задержаны два петербуржца в возрасте 50 лет. При этом один из них имеет судимость за мошенничество и похищение человека.

Производством жидкости с градусом они занимались в гаражах на Кубинской и Краснопутиловской улицах. Оттуда изъяли 257 канистр с суррогатом общим объемом 1285 литров. На местах также обнаружили пустые пластиковые канистры и самодельное оборудование для смешивания спирта с водой.

В сентябре в Ленобласти зафиксировали массовое отравление суррогатом. Подробнее — в материале «Что дед проклятый нам готовит».

Татьяна Титаева