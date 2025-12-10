СМИ: В Москве возбудили дело после избиения модели из Краснодарского края

Полиция западного округа Москвы возбудила уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью девушки. Как сообщает ТАСС, речь идет об Анжелике Тартановой из Краснодарского края, которую СМИ и Telegram-каналы называют «инстаграм-моделью» (Instagram принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По информации столичного ГУ МВД России, пострадавшая 1992 года рождения была доставлена в больницу с тяжелыми телесными повреждениями после нападения в квартире на Университетском проспекте. По предположительным данным, 22 ноября неизвестный мужчина избил девушку и скрылся с места происшествия. Имя потерпевшей в пресс-релизе не указано.

Как ранее писали «Известия» со ссылкой на источник, родственники Анжелики Тартановой две недели не могли установить ее местонахождение. По данным MSK1.ru, девушка все это время якобы находилась в реанимации ГКБ №1 им. Пирогова. Сейчас она в сознании.

Следствие проводит оперативно-разыскные мероприятия для установления и задержания нападавшего.

Нурий Бзасежев