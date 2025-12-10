Bosco вновь будет производить форму для сборной России

Компания Bosco станет официальным поставщиком формы для сборной России. Об этом на Олимпийском собрании заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев, также занимающий пост главы Олимпийского комитета России (ОКР).

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

«Мы выбрали нового единого поставщика формы для национальной и олимпийской сборной. По инициативе наших спортсменов, которые активно высказывались на этот счет, им будет компания Bosco»,— приводит слова господина Дегтярева ТАСС. Отмечается, что соглашение с компанией будет подписано в «ближайшее время». Михаил Дегтярев подчеркнул, что коллекцию, разработанную Bosco, «уже оценил» президент России Владимир Путин.

С 2001 по 2017 год Bosco был официальным экипировщиком национальных сборных. Затем ОКР начал сотрудничать с компанией Zasport, соглашение с которой было досрочно расторгнуто в июле 2025 года.

Таисия Орлова