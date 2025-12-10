Против первого замглавы Снежного в ДНР возбудили дело о взятке

Следственный комитет РФ подтвердил задержание первого замглавы администрации города Снежное в Донецкой народной республике (ДНР). В отношении него возбудили дело о получении взятки в «значительном размере» (ч. 2 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, 23 сентября подозреваемый получил от индивидуального предпринимателя взятку за содействие в заключении с департаментом ЖКХ контракта на установку дорожных знаков. Деньги также предназначались «за общее покровительство» при заключении и исполнении контрактов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В рамках дела также устанавливают «иные факты получения взяток», сказано в пресс-релизе СКР по республике.

О задержании чиновника стало известно сегодня утром. Сумма взятки неизвестна, имя фигуранта СКР не называет. На сайте городского округа сказано, что пост первого замглавы занимает Шергелашвили Васил Папулич.