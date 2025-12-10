Задержан первый замглавы администрации Снежного в ДНР

Первый замглавы администрации городского округа Снежное в Донецкой народной республике (ДНР) задержан при получении взятки. Об этом рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Имя чиновника он не уточнил.

Господин Пушилин выразил уверенность, что следственные органы «в кратчайшие сроки проведут всестороннее расследование». Сумма взятки и какие-либо подробности не приводятся. На сайте городского округа сказано, что пост первого замглавы занимает Шергелашвили Васил Папулич.

«Коррупционерам не место в наших рядах. Совесть государственного служащего должна быть кристально чистой»,— прокомментировал глава ДНР в Telegram.