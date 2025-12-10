Паслер поручил усилить антинаркотические мероприятия среди уральской молодежи

Губернатор Свердловской области Денис Паслер 10 декабря провел совместное заседание координационного совещания по правопорядку и совета безопасности, а также заседание областной антинаркотической комиссии, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В рамках заседания антинаркотической комиссии Денис Паслер акцентировал внимание на необходимости улучшения наркологической помощи и повышения результативности антинаркотических мер, особенно среди молодежи. Он также дал поручение активизировать профилактическую работу, в том числе путем популяризации здорового образа жизни и привлечения жителей к культурным и спортивным инициативам.

Одним из ключевых вопросов совместного заседания стала ситуация на потребительском рынке и защита свердловчан от опасной продукции. Глава региона поставил задачу по укреплению контроля качества товаров, внедрению обязательной маркировки и отслеживанию их движения до конечного потребителя.

Напомним, в 2024 году Свердловская область заняла третье место в рейтинге регионов России по впервые установленному диагнозу наркомании. Уровень заболеваемости наркоманией на Среднем Урале, которую диагностировали в первый раз, составлял 17,7 на 100 тыс. населения в прошлом году.

Ирина Пичурина