В ФК «Динамо Махачкала» планируют ввести новую систему управления до 2030 года

Для футбольного клуба «Динамо Махачкала» планируют разработать новую систему управления и стратегию развития до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На рабочем заседании глава республики Сергей Меликов бывшего главного тренера Хасанби Биджиева, который принял решение покинуть клуб. Специалист возглавил команду в феврале прошлого года и впервые в истории вывел клуб в Российскую Премьер-лигу.

Господин Меликов также отметил неприемлемое поведение болельщиков в последнем матче.

«Это неправильно, когда болельщики вопреки всем кавказским канонам пытаются оскорбить тренера. Для каждого спортсмена тренер — важный человек, с которым порой проводят больше времени, чем с родителями. Нельзя опускаться до такого уровня», — заявил глава Дагестана.

Власти планируют изменить структуру клуба и внедрить новую организационную модель. Так, будет создан совет директоров и пересмотрен состав учредителей клуба. В эти органы войдут ответственные за развитие команды, материальную базу, безопасность и привлечение внебюджетных источников финансирования. В ближайшее время чиновники подготовят предложения, которые рассмотрят под руководством главы региона.

По итогам 18 туров чемпионата команда занимает 13-е место.

Константин Соловьев