Руководство ФК «Динамо» в Махачкале извинилось перед Хасанби Биджиевым

Руководство футбольного клуба «Динамо» в Махачкале официально извинилось перед бывшим главным тренером Хасанби Биджиевым. Причиной стала провокационная акция болельщиков. Официальное заявление опубликовали в Telegram-канале ФК.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Хасанби Биджиев подал заявление об отставке после матча с «Пари НН». Во время игры группа ультраправых болельщиков демонстрировали баннеры с призывами к его уходу.

Руководство клуба приняло заявление тренера и он покинул должность.

Мария Хоперская