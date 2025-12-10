Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Руководство ФК «Динамо» в Махачкале извинилось перед Хасанби Биджиевым

Руководство футбольного клуба «Динамо» в Махачкале официально извинилось перед бывшим главным тренером Хасанби Биджиевым. Причиной стала провокационная акция болельщиков. Официальное заявление опубликовали в Telegram-канале ФК.

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Фото: ФК «Динамо» Махачкала

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», Хасанби Биджиев подал заявление об отставке после матча с «Пари НН». Во время игры группа ультраправых болельщиков демонстрировали баннеры с призывами к его уходу.

Руководство клуба приняло заявление тренера и он покинул должность.

Мария Хоперская

Новости компаний Все