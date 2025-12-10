В Удмуртии введут выплату в 150 тысяч рублей на улучшение жилья для многодетных

В Удмуртии установят дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, — единовременную выплату в 150 тыс. руб. на указанные цели. Такое решение депутаты Госсовета республики приняли на 27-й сессии вчера, 9 декабря.

«Введение новой меры поддержки расширит возможность выбора для многодетной семьи. На сегодняшний день воспользоваться выплатами могут 2254 многодетные семьи, которые состоят на учете»,— рассказал председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Александр Шаклеин.

Господин Шаклеин добавил, что многодетная семья самостоятельно решает, какую меру поддержки выбрать. В их числе, помимо вышеназванной, — целевые жилищные займы и соцвыплаты на погашение части основного долга указанных займов, бесплатное предоставление земли, компенсации процентной ставки по кредитам на строительство жилых помещений на первичном рынке и соцвыплаты на погашение основного долга по этим договорам.

Напомним, на фоне сложной демографической ситуации в России власти Удмуртии ставят перед собой цель — за пять лет повысить суммарный коэффициент рождаемости с 1,3 до 1,6. Для достижения этого показателя делается ставка на поддержку многодетных семей и помощь родителям в виде единовременных выплат студенткам и усыновителям, организации пунктов проката и услуг социальной няни.

О новых и старых инициативах по повышение рождаемости в Удмуртии «Ъ-Удмуртия» рассказала зампредседателя правительства—министр соцполитики и труда республики Ольга Лубнина.