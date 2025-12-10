Около 800 туш краснокнижных тюленей нашли в Дагестане

Экологи обнаружили около 800 туш каспийских тюленей на побережье Дагестана от Махачкалы до Дербента. Специалисты выясняют причины массовой гибели краснокнижных млекопитающих. Об этом сообщила директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив "Компас" Татьяна Ковалева в интервью «России 24».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Второй день сотрудники Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» патрулируют берег Каспийского моря. Директор организации Татьяна Ковалева сообщила, что обнаружено «уже порядка 800 туш», но «это не окончательная цифра». Экологи ведут учет погибших животных и берут образцы для исследования.

Специалисты собирают образцы клыков, кожи с жиром и когтей. Результаты анализов будут готовы через полгода, однако рабочие версии уже существуют.

Руководитель научной программы фонда по мониторингу каспийского тюленя Алимурад Гаджиев считает наиболее вероятной причиной птичий грипп.

«Во всем мире сейчас отмечается гибель морских млекопитающих от птичьего гриппа, он циркулирует, к сожалению, и у нас на Каспии»,— подчеркнул он. С 2022 года вирус неоднократно выделяли у перелетных птиц, а казахстанские коллеги месяц назад также пришли к выводу об инфекционной природе аналогичного случая.

Если наличие вируса подтвердится, возникнет проблема утилизации туш, поскольку бродячие собаки и птицы могут распространить инфекцию дальше.

Специалисты Минприроды Дагестана 3 декабря на побережье Каспийского моря в Махачкале, Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах обнаружили 484 туши погибших каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу. В декабре 2024 года ученые Дагестанского государственного университета обнаружили 400 мертвых тюлений на пляжах Каспийского моря.