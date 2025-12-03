На каспийском побережье Дагестана вынесло 484 мертвых тюленя

Специалисты Минприроды Дагестана 3 декабря 2025 года обследовали побережье Каспийского моря в Махачкале, Карабудахкентском, Каякентском и Дербентском районах. Они насчитали 484 туши погибших каспийских тюленей, занесенных в Красную книгу. Местные жители сообщили о находках 1 декабря. Информацию подтвердили в пресс-службе минприроды республики.

Ведомство уведомило Россельхознадзор по Дагестану, СК ТУ Росрыболовства, Росприроднадзор, комитет по ветеринарии, Роспотребнадзор и местные власти. Эти структуры примут меры для расследования. Минприроды подчеркивает: гибель нерп во время миграции происходит ежегодно на всем Каспии, включая Дагестан, Калмыкию и Казахстан.

Ученые за последние годы провели вирусологические анализы. Они не выявили массовых инфекций. Главная причина — асфиксия от газовых выбросов метана и сероводорода со дна моря из-за сейсмической активности.

В декабре 2024 года ученые Дагестана нашли 400 мертвых тюленей. Тогда они предположили птичьи грипп и обмеление Каспия. В 2022-м число погибших достигло 2500 в районе Юзбаша и устьев Сулака и Шуринки.

Каспийская нерпа вырастает до 160 см и весит до 100 кг. Ее численность оценивают в 70–300 тыс. особей, но мониторинг не ведут. Минприроды Дагестана продолжит проверки берегов.

Станислав Маслаков