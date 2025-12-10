Никита Кучеров вошел в топ-5 российских бомбардиров в истории НХЛ

«Тампа-Бей Лайтнинг» со счетом 6:1 на выезде разгромил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский нападающий гостевой команды Никита Кучеров забросил шайбу и отличился результативной передачей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Кучеров (86)

Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press / AP Никита Кучеров (86)

Фото: Christopher Katsarov / The Canadian Press / AP

Также в составе «Тампы» голы забили Брэйден Пойнт, Понтус Хольмберг и Шарль-Эдуард Д'Астус, дубль на счету Даррена Рэддиша. У «Монреаля» отличился Оливер Капанен, которому ассистировал российский нападающий Иван Демидов.

Среди российских хоккеистов Никита Кучеров вышел на пятое место по количеству очков в регулярных чемпионатах — 1030 (370 голов+660 передач). По этому показателю он опередил Алексея Ковалева, на счету которого 1029 очков. Первое место в списке российских бомбардиров занимает Александр Овечкин (1652), на второй строке располагается Евгений Малкин (1375), далее идут завершившие карьеру Сергей Федоров (1179) и Александр Могильный (1032).

Никита Кучеров выступает за «Тампу» с 2013 года. В составе команды он дважды выиграл Кубок Стэнли (2020, 2021). Также хоккеист трижды становился лучшим бомбардиром регулярных чемпионатов НХЛ (2018/19, 2023/24, 2024/25).

Таисия Орлова