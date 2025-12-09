В Белгородской области за сутки сбили 117 БПЛА; есть разрушения

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 13 муниципалитетов Белгородской области. Всего применены как минимум 117 беспилотников и 32 боеприпаса. Из них системами ПВО и средствами РЭБ подавлены и сбиты 91. Никто не пострадал. Известно о повреждении двух социальных объектов, линии электропередачи, сельхозтехники, 24 автомобилей, в том числе грузовых, восьми частных домов и коммерческого предприятия. Это следует из ежедневной сводки Вячеслава Гладкова.

В Грайворонском округе поселок Горьковский и семь сел обстреляны с применением 15 боеприпасов, также зафиксировано девять атак БПЛА. В Рождественке поврежден социальный объект, в Головчино — легковой автомобиль, в Гора-Подоле — шесть домов, семь надворных построек и три автомобиля.

В Шебекинском округе под атаками находились город Шебекино и семь сел — всего зафиксированы удары 30 беспилотников, 23 подавлены. По городу выпущено 11 боеприпасов. В Шебекине повреждены КамАЗ, коммерческое предприятие, два грузовых и два легковых автомобиля, частный дом и ЛЭП, в Белянке — грузовик, в Максимовке — легковой автомобиль. Ночью дрон повторно атаковал коммерческое предприятие, повредив фасад и оборудование.

В Яковлевском округе поселок Томаровка атакован одним беспилотником самолетного типа. Один легковой автомобиль уничтожен, еще девять и КамАЗ получили повреждения.

Сутками ранее при обстрелах Белгородской области пострадали два мирных жителя.

Анна Швечикова