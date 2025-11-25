Дефицит бюджета Воронежа на 2025 год сократится на 700 млн рублей

На 700 млн руб. планируется сократить дефицит бюджета Воронежа на 2025 год — до 1,1 млрд руб. Доходы при этом составят 53,3 млрд, расходы — 54,4 млрд. Изменения параметров бюджета рассмотрела профильная комиссия городской думы — вопрос вынесут на ближайшее заседание муниципального парламента

Доходы городской казны увеличатся на 5,6 млрд руб. за счет собственных налоговых доходов и 4,4 млрд руб. субсидии из регионального бюджета. Расходы вырастут на 4,3 млрд руб.

Как сообщила руководитель городского управления финансово-бюджетной политики Елена Муромцева, средства предполагается направить на содержание пунктов временного размещения для беженцев, расселение аварийного жилого фонда, строительство главной канализационной насосной станции.

Кроме того, на 99,3 млн руб. увеличены ассигнования на муниципальную программу «Развитие образования». Деньги пойдут на содержание детских садов и благоустройство их территории, а также на субсидию негосударственным детсадам.

В середине ноября городская дума Воронежа решила ввести с нового года туристический налог — 2% от стоимости жилья, но не менее 100 руб. в сутки с человека.

Юрий Голубь