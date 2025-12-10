В Армавире число новых инвестпроектов сократилось на треть в 2025 году

Армавир в 2025 году заключил девять инвестиционных соглашений общей стоимостью 2,4 млрд руб, что на 35% меньше показателей прошлого года. Об этом сообщила «Деловая газета.Юг», ссылаясь на пресс-службу управления экономического развития администрации города.

По информации ведомства, сейчас в активной фазе реализации находится 72 проекта стоимостью около 157,3 млрд руб. Всего в городе планируют осуществить 162 инвестиционных проекта на сумму порядка 239,8 млрд руб, среди которых инициативы по созданию и модернизации промышленных производств, строительству и реконструкции инфраструктурных, социальных объектов, благоустройству общественных пространств, проекты комплексного развития территорий и другие.

Власти Краснодарского края выделили 5 млрд руб. на возведение новых социальных объектов, дорог, парков и скверов в Армавире в 2025 году. За первый квартал текущего года город привлек почти 882 млн руб. вложений, что составляет 13,5% от общего объема инвестиций всего Восточного экономического округа.

Анна Гречко