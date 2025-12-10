Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Управляющую компанию лишили лицензии на дом в центре Ростова-на-Дону

Госжилинспекция Ростовской области исключила управляющую компанию «Уровень» из реестра лицензий на управление многоквартирным домом на проспекте Соколова, 32 в Ростове-на-Дону. Договор управления расторгается с 1 января 2026 года, сообщает городской департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса РФ, владельцы квартир должны до указанной даты определиться с новым способом управления домом. Собственникам доступны три варианта: непосредственное управление для домов до 30 квартир, создание товарищества собственников жилья или

жилищного кооператива, а также выбор новой управляющей организации.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь оценил работу Госжилинспекции, ведущей контроль над работой управляющих компаний. По словам главы региона, качество надзора оценивается как «не очень высокое».

Константин Соловьев

