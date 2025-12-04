Губернатор Ростовской области назвал качество надзора над УК «не очень высоким»
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-конференции в прямом эфире оценил работу Госжилинспекции, ведущей контроль над работой управляющих компаний. По словам главы региона, качество надзора оценивается как «не очень высокое».
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Много вопросов: и завышение тарифов, и подделка бюллетеней общего собрания собственников жилья. В общем, есть чем заняться. Вместе с прокуратурой нужно занимать общую позицию. Если нет качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, нужно отзывать лицензии. Значит, управляющей компании в этом бизнесе не место», — заявил губернатор.
По словам Юрия Слюсаря, в регионе 386 управляющих компаний обслуживают порядка 20 тыс. многоквартирных домов. По поручению главы Ростовской области создается план работы по работе с недобросовестными УК.