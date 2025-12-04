Губернатор Ростовской области назвал качество надзора над УК «не очень высоким»

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь во время пресс-конференции в прямом эфире оценил работу Госжилинспекции, ведущей контроль над работой управляющих компаний. По словам главы региона, качество надзора оценивается как «не очень высокое».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Много вопросов: и завышение тарифов, и подделка бюллетеней общего собрания собственников жилья. В общем, есть чем заняться. Вместе с прокуратурой нужно занимать общую позицию. Если нет качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг, нужно отзывать лицензии. Значит, управляющей компании в этом бизнесе не место», — заявил губернатор.

По словам Юрия Слюсаря, в регионе 386 управляющих компаний обслуживают порядка 20 тыс. многоквартирных домов. По поручению главы Ростовской области создается план работы по работе с недобросовестными УК.

Константин Соловьев