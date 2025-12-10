Емкость рынка БСК достигла 20 трлн рублей

Банковское сопровождение контрактов (БСК), зародившееся как инструмент контроля госрасходов, превратилось в массовый продукт. Его емкость в 2025 году достигла 20 трлн руб., а накопленный за 11 лет оборот приблизился к 65 трлн руб., пишет «Ъ». Бизнес все чаще использует БСК для защиты инвестиций на фоне дорогих денег и дефицита.

Эффективность подтверждается статистикой: в среднем отклоняется каждый 12-й платеж. «У нас самый большой портфель БСК в стране»,— заявил первый вице-президент Газпромбанка Олег Мельников. Банк контролирует около трети рынка, предотвратив нецелевые расходы на 400 млрд руб. с 2020 года.

Стоимость услуги может доходить до нескольких процентов от суммы контракта, но банки зарабатывают и на лояльности клиентов. «Этот сервис укрепляет долгосрочные отношения и открывает возможности для кросс-продаж»,— пояснил источник на финансовом рынке.

Рост рынка сдерживают высокие технологические затраты. «Наличие продвинутых платформ — ключевой драйвер конкурентоспособности»,— отметил управляющий директор НРА Сергей Гришунин. Перспективы развития связаны с межбанковскими технологиями и цифровым рублем, который, по словам Мельникова, даст новые возможности для аналитики. Эксперты считают, что БСК станет обязательным стандартом для сделок с повышенным риском.

