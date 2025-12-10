Новый стандарт взаимодействия

|
|
|Банк
|Город
|Активы (млн руб.)
|Прирост активов (%)
|Собственный капитал (млн руб.)
|№
|Прирост капитала (%)
|Чистая прибыль (млн руб.)
|Депозиты физлиц (млн руб.)
|Прирост депозитов физлиц (%)
|Кредиты НБС-нетто
|Прирост кредитов НБС (%)
|Кредиты физлицам (млн руб.)
|1
|Сбербанк России
|Москва
|62 325 272
|5
|—
|1
|4,9
|1 269 855
|17 575 500
|11,8
|45 113 781
|4,4
|17 628 585
|2
|ВТБ
|Санкт-Петербург
|33 347 177
|-1,3
|—
|2
|12,3
|252 341
|8 135 349
|5,5
|19 488 909
|0,8
|5 606 550
|3
|Газпромбанк
|Москва
|17 367 052
|-3,4
|—
|3
|8,8
|129 077
|2 487 918
|-7,7
|11 979 202
|-5,8
|524 377
|4
|Альфа-банк
|Москва
|11 386 583
|-1,1
|—
|4
|11,9
|196 951
|2 927 954
|-4,7
|8 260 318
|1,7
|2 698 263
|5
|ПСБ
|Москва
|8 708 069
|-14,1
|774 200
|5
|21,4
|107 516
|1 239 622
|52,7
|5 461 858
|-3,5
|0
|6
|Россельхозбанк
|Москва
|6 387 852
|14,5
|577 476
|7
|2,3
|49 930
|1 729 786
|12,8
|4 188 578
|4,6
|506 650
|7
|Московский кредитный банк
|Москва
|5 725 858
|10,9
|341 176
|11
|-10,8
|30 113
|670 239
|-9,4
|3 309 378
|-2,3
|221 635
|8
|Т-Банк
|Москва
|5 215 797
|36,7
|557 330
|8
|79,5
|48 119
|2 807 922
|24,3
|2 818 480
|77,1
|2 271 873
|9
|Совкомбанк
|Кострома
|4 273 453
|10,8
|435 583
|9
|18
|22 990
|969 996
|15,3
|2 839 378
|19,1
|1 339 484
|10
|ДОМ.РФ
|Москва
|3 953 565
|8
|382 604
|10
|10,6
|51 020
|382 007
|26,9
|2 703 261
|15,8
|704 183
|11
|БМ-банк
|Москва
|2 166 136
|310,6
|289 768
|13
|82,6
|51 529
|17 111
|863,9
|145 185
|975,9
|8
|12
|Райффайзенбанк
|Москва
|2 038 112
|4,7
|675 700
|6
|20,1
|111 047
|33
|-86
|259 430
|-27,9
|181 414
|13
|«Санкт-Петербург»
|Санкт-Петербург
|1 352 696
|18,1
|210 877
|14
|4,7
|33 662
|306 558
|15,6
|888 812
|25,8
|188 255
|14
|«Россия»
|Санкт-Петербург
|1 277 946
|-10,4
|133 851
|15
|3,6
|7 934
|208 904
|-0,1
|860 760
|1,2
|58 453
|15
|«Ак Барс»
|Казань
|1 135 995
|18,2
|109 276
|18
|8,4
|13 349
|110 552
|23,2
|425 481
|-5,9
|178 788
|16
|Ситибанк
|Москва
|1 123 850
|23,6
|132 384
|16
|9,9
|10 550
|463
|12,8
|15
|-98,5
|0
|17
|Новикомбанк
|Москва
|1 040 117
|-0,9
|126 385
|17
|6,7
|22 338
|100 190
|53,6
|583 227
|8,6
|34 757
|18
|«Уралсиб»
|Москва
|856 950
|-3,9
|108 913
|19
|10,9
|16 106
|219 778
|19,4
|459 185
|3,9
|323 992
|19
|МТС-банк
|Москва
|798 258
|29,3
|103 161
|20
|1,3
|11 385
|250 185
|38,2
|332 613
|-12,9
|293 506
|20
|Юникредит-банк
|Москва
|731 362
|-8,5
|337 899
|12
|10,9
|30 929
|13 254
|-21,7
|72 111
|-40,5
|46 569
|21
|ОТП Банк
|Москва
|719 576
|17,1
|86 602
|21
|37,7
|41 002
|87 203
|31,6
|318 543
|33,8
|334 922
|22
|Озонбанк
|Москва
|530 950
|101,9
|52 195
|26
|81,8
|21 508
|13 836
|-38,2
|12 944
|—
|12 565
|23
|НРБ
|Москва
|513 326
|102,9
|45 728
|30
|48,6
|16 233
|46 656
|-7
|94 459
|90,0
|49
|24
|Почта-банк
|Москва
|454 356
|-15,6
|47 617
|29
|-20,8
|-7 549
|249 890
|-12,2
|129 530
|-40,3
|92 487
|25
|Дж.П.Морган Банк Инт.
|Москва
|436 354
|23,6
|27 875
|47
|10
|2 447
|0
|—
|0
|—
|0
|26
|Транскапиталбанк
|Москва
|413 371
|4,4
|41 945
|32
|3
|3 298
|120 414
|13,3
|223 295
|5,3
|63 228
|27
|Экспобанк
|Москва
|353 076
|29,6
|61 620
|22
|8,8
|7 563
|82 852
|1,3
|180 701
|9,1
|87 789
|28
|«Точка»
|Москва
|338 359
|0,2
|29 749
|43
|41,2
|9 106
|0
|—
|2 941
|—
|0
|29
|Азиатско-Тихоокеанский банк
|Благовещенск
|329 963
|-1,6
|37 001
|36
|4,1
|12 149
|93 968
|26
|171 862
|1,0
|128 717
|30
|Абсолют-банк
|Москва
|320 174
|6,4
|49 068
|27
|1,6
|1 800
|101 552
|9,1
|209 316
|11,1
|138 341
|31
|«Центрокредит»
|Москва
|310 113
|173,2
|47 692
|28
|1,1
|6 290
|2 941
|2,1
|49 130
|25,8
|885
|32
|«Зенит»
|Москва
|284 184
|-8
|37 892
|35
|-3,4
|528
|89 678
|7,3
|191 091
|-2,2
|54 308
|33
|Росэксимбанк
|Москва
|282 240
|-8,7
|42 586
|31
|12
|4 340
|0
|—
|185 622
|-15,3
|0
|34
|Металлинвестбанк
|Москва
|265 350
|6,8
|41 048
|33
|0,7
|1 574
|80 921
|12,4
|134 902
|4,5
|44 657
|35
|УБРР
|Екатеринбург
|257 756
|-25,6
|18 740
|65
|-50,8
|-2 841
|126 553
|-7,6
|113 829
|-16,8
|80 482
|36
|Яндекс-банк
|Москва
|240 915
|87,8
|31 521
|41
|86,8
|6 236
|184 180
|117,5
|70 116
|36,0
|65 338
|37
|«Аверс»
|Казань
|236 596
|17,7
|35 251
|37
|9,5
|4 921
|25 086
|-6,3
|45 195
|36,9
|2 170
|38
|«Кубань Кредит»
|Краснодар
|230 514
|21,3
|23 614
|50
|4,4
|410
|131 625
|31,4
|129 141
|1,6
|44 030
|39
|Кредит Европа Банк
|Москва
|227 536
|16,1
|29 445
|45
|22,6
|10 721
|50 578
|10,2
|115 254
|-5,2
|102 649
|40
|«Русский стандарт»
|Москва
|205 366
|-13,2
|27 440
|48
|-11,7
|3 386
|102 594
|-5,9
|69 010
|-14,7
|68 020
|41
|Локо-банк
|Москва
|200 281
|-8,1
|30 600
|42
|-2,9
|176
|76 625
|-3,6
|95 498
|-0,2
|98 230
|42
|ББР-банк
|Москва
|200 163
|22,8
|22 243
|54
|-8,2
|585
|60 596
|55,5
|77 846
|-9,3
|5 433
|43
|Авто Финанс Банк
|Москва
|190 825
|7,6
|34 021
|40
|-3
|2 967
|20 794
|51,3
|169 221
|8,6
|131 861
|44
|Примсоцбанк
|Владивосток
|167 281
|-5,3
|21 721
|56
|1,4
|1 548
|74 774
|6,3
|124 882
|0,1
|50 130
|45
|«Синара»
|Екатеринбург
|164 545
|-6,2
|19 520
|62
|24,3
|-2 235
|49 494
|-20,7
|16 635
|41,7
|3 924
|46
|Ингосстрах-банк
|Москва
|154 630
|-5,3
|19 546
|61
|3,6
|1 675
|21 416
|-6
|97 202
|-13,9
|29 431
|47
|Газэнергобанк
|Калуга
|151 765
|-11,9
|6 398
|112
|—
|3 203
|11 952
|-13,7
|39 897
|-8,5
|26 381
|48
|«Центр-Инвест»
|Ростов-на-Дону
|149 635
|5,6
|19 657
|60
|1,6
|941
|70 877
|13,4
|126 001
|2,5
|85 669
|49
|«Левобережный»
|Новосибирск
|148 603
|1,1
|20 836
|58
|5,5
|2 008
|67 950
|7,8
|97 601
|-4,7
|49 766
|50
|«Интеза»
|Москва
|141 887
|-17,7
|54 238
|23
|16,8
|9 722
|1 069
|-53,8
|5 100
|-48,1
|272
|51
|Инвестторгбанк
|Москва
|138 527
|-29,8
|-20 538
|305
|—
|2 130
|36 784
|-55,6
|48 465
|-43,9
|498
|52
|МСП-банк
|Москва
|137 437
|3,8
|23 103
|51
|-2,4
|4 273
|0
|—
|95 648
|5,4
|10
|53
|Меткомбанк
|Каменск-Уральский
|129 949
|11,1
|19 997
|59
|-7,2
|-1 040
|19 175
|-23,5
|37 828
|-14,2
|683
|54
|БКС-банк
|Москва
|126 536
|-15,1
|21 387
|57
|-11,3
|2 743
|15 981
|-20,8
|32 955
|16,4
|231
|55
|Сургутнефтегазбанк
|Сургут
|124 852
|4,1
|22 607
|53
|5,7
|3 925
|24 180
|20,6
|48 639
|-11,3
|45 587
|56
|Чайна Констракшн Банк
|Москва
|117 145
|40,7
|14 543
|76
|23,1
|2 710
|0
|-99,7
|493
|-57,3
|205
|57
|Комм. Индо Банк
|Москва
|114 323
|16,1
|23 029
|52
|46,4
|9 370
|0
|—
|521
|-20,8
|1
|58
|СДМ-банк
|Москва
|113 310
|12,3
|12 780
|81
|-2,9
|1 322
|59 335
|35,7
|28 880
|-8,2
|1 969
|59
|«Ренессанс Кредит»
|Москва
|112 466
|-5,6
|15 945
|69
|4,7
|433
|47 685
|-11,2
|73 093
|-5,8
|71 315
|60
|Фора-банк
|Москва
|105 573
|9,9
|15 718
|70
|-0,4
|1 195
|48 153
|24,6
|64 328
|9,9
|7 161
|61
|«Авангард»
|Москва
|104 496
|2,3
|17 855
|67
|4,8
|3 312
|7 679
|-9,8
|14 193
|16,7
|723
|62
|Сумитомо Мицуи Рус Банк
|Москва
|104 077
|7
|28 667
|46
|20,4
|4 866
|0
|—
|25
|-93,6
|0
|63
|«Финсервис»
|Москва
|100 173
|-1,3
|15 678
|71
|14,7
|3 865
|1 817
|103,2
|41 382
|-34,7
|3 558
|64
|ИНГ-банк (Евразия)
|Москва
|97 352
|9,4
|53 768
|24
|19,5
|8 695
|166
|-36,4
|866
|-64,0
|0
|65
|Челябинвестбанк
|Челябинск
|96 761
|14,9
|19 269
|63
|15,8
|3 933
|39 093
|23,3
|38 845
|1,5
|8 877
|66
|«Денизбанк Москва»
|Москва
|96 588
|12,2
|15 499
|72
|63,8
|5 349
|26
|-12,8
|5 507
|-1,8
|0
|67
|БМВ-банк
|Москва
|96 204
|0
|10 352
|89
|3,9
|673
|0
|—
|8 154
|-54,5
|5 045
|68
|«Солидарность»
|Самара
|92 857
|-6,3
|18 513
|66
|-3,8
|-835
|40 692
|17
|28 218
|-11,5
|4 075
|69
|Вайлдберриз-банк
|Москва
|92 778
|59,8
|53 082
|25
|150,2
|42 120
|418
|—
|24 574
|841,6
|0
|70
|«Приморье»
|Владивосток
|82 093
|-1,1
|3 638
|138
|-14,4
|-2 623
|20 965
|-11,5
|16 356
|-23,0
|3 905
|71
|Мир Бизнес Банк
|Москва
|78 981
|-8,9
|15 036
|74
|-11,8
|2 436
|861
|336,2
|4 109
|-8,7
|120
|72
|Челиндбанк
|Челябинск
|78 806
|10
|12 870
|79
|3,7
|1 251
|37 361
|6,8
|40 533
|-6,7
|12 998
|73
|СГБ
|Вологда
|78 089
|8,4
|5 851
|116
|5,4
|423
|16 977
|36,4
|31 977
|-8,9
|20 481
|74
|«Межфинансклуб»
|Москва
|74 859
|-2,2
|6 435
|111
|-12,4
|-501
|15 230
|-4,7
|12 192
|37,0
|175
|75
|Генбанк
|Симферополь
|73 417
|21,9
|3 673
|137
|18,7
|1 101
|24 244
|25
|36 783
|15,5
|11 926
|76
|СПБ-банк
|Москва
|71 983
|-3,5
|9 306
|95
|6,7
|521
|9
|-28,6
|18
|—
|18
|77
|КЭБ Эйчэнби Банк
|Москва
|71 745
|-16,9
|8 098
|103
|-1,1
|1 215
|0
|—
|2 621
|-53,3
|0
|78
|ПСКБ
|Санкт-Петербург
|69 095
|5,5
|5 161
|119
|6,6
|685
|19 013
|-6,4
|9 950
|19,8
|127
|79
|Ишбанк
|Москва
|68 777
|13,8
|10 246
|90
|24,5
|3 996
|710
|3,1
|5 566
|-41,4
|1
|80
|Реалист-банк
|Москва
|64 606
|18,1
|10 357
|88
|1,2
|427
|19 671
|19,3
|26 435
|-2,9
|5 484
|81
|Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)
|Москва
|63 528
|4,1
|40 683
|34
|13,5
|4 991
|0
|—
|67
|-70,6
|0
|82
|Дальневосточный банк
|Владивосток
|62 674
|-4,1
|12 422
|83
|5,7
|1 028
|14 832
|-4,3
|34 848
|-5,7
|18 717
|83
|Тимер-банк
|Москва
|61 788
|4,9
|-807
|303
|—
|1 710
|5 825
|12,1
|20 400
|-5,6
|1 508
|84
|«БНП Париба»
|Москва
|59 703
|5,1
|23 948
|49
|9,8
|2 485
|0
|—
|353
|-59,6
|0
|85
|Интерпрогрессбанк
|Москва
|58 522
|2
|4 703
|124
|2,4
|727
|25 942
|4,6
|15 678
|-12,4
|1 021
|86
|Москоммерцбанк
|Москва
|57 322
|-4,3
|3 972
|131
|-18
|-272
|6 767
|6,8
|3 099
|-35,0
|2 993
|87
|БыстроБанк
|Ижевск
|55 363
|47,5
|9 474
|93
|76,8
|412
|39 340
|42,9
|43 624
|43,2
|44 765
|88
|Еврофинанс Моснарбанк
|Москва
|53 698
|34,3
|12 223
|84
|17,3
|758
|9 009
|18,5
|12 201
|-9,6
|11
|89
|«Траст»
|Москва
|52 132
|-23,4
|0
|-
|—
|2 784
|2
|-59,9
|5 101
|-57,5
|4
|90
|Азия-Инвест банк
|Москва
|52 087
|-3,3
|11 022
|87
|-3,8
|5 444
|0
|—
|3 647
|35,1
|17
|91
|Дойче-банк
|Москва
|51 273
|5
|35 017
|39
|9,3
|3 437
|0
|—
|24
|8,6
|0
|92
|«Объединенный капитал»
|Санкт-Петербург
|50 553
|-12,4
|7 862
|105
|-7,9
|351
|13 297
|44,8
|1 294
|-27,0
|152
|93
|Кредит Урал банк
|Магнитогорск
|49 774
|2,5
|6 522
|110
|8,6
|767
|19 625
|10
|29 837
|12,0
|20 806
|94
|Коммерцбанк (Евразия)
|Москва
|48 861
|20
|21 808
|55
|-17,9
|-848
|0
|—
|442
|-55,9
|0
|95
|Экономбанк
|Саратов
|47 773
|58,6
|-2 972
|304
|—
|-990
|15 265
|17,4
|22 046
|117,9
|22
|96
|Росдорбанк
|Москва
|46 556
|8,2
|4 153
|129
|-3,7
|33
|18 741
|21,4
|23 713
|9,5
|1 145
|97
|«Держава»
|Москва
|46 053
|-7,1
|15 225
|73
|1,7
|2 100
|973
|-18,8
|4 606
|-7,6
|3 778
|98
|«Хлынов»
|Киров
|45 637
|12,9
|6 267
|113
|7,6
|877
|21 479
|26,9
|28 990
|7,7
|7 272
|99
|Модульбанк
|Кострома
|44 885
|-21,6
|5 136
|121
|-37,2
|5 116
|14
|-2,6
|6 796
|69,1
|223
|100
|МС Банк Рус
|Москва
|44 501
|4,4
|9 357
|94
|18,4
|1 763
|0
|585,7
|7 840
|-10,5
|8 105
|101
|Алмазэргиэнбанк
|Якутск
|44 108
|1,1
|5 875
|115
|-0,9
|80
|18 271
|13,2
|32 783
|0,1
|16 790
|102
|Тойота-банк
|Москва
|43 334
|-17,9
|17 624
|68
|2,3
|250
|0
|—
|22 726
|-30,5
|21 748
|103
|«Кредит Свисс» (Москва)
|Москва
|42 601
|17,5
|18 923
|64
|-0,2
|399
|0
|-5,4
|372
|-6,2
|0
|104
|НБД-банк
|Нижний Новгород
|40 502
|17,1
|8 383
|99
|0,6
|907
|22 320
|19,7
|20 006
|5,1
|150
|105
|Ланта-банк
|Москва
|40 271
|-4,2
|7 868
|104
|9
|777
|10 935
|-14,9
|10 208
|15,2
|657
|106
|Солид-банк
|Владивосток
|40 021
|22,1
|5 141
|120
|74,3
|2 175
|9 753
|72,5
|11 170
|20,6
|779
|107
|«Национальный стандарт»
|Москва
|38 987
|2,5
|11 309
|85
|5,6
|927
|11 193
|13,1
|26 077
|2,7
|194
|108
|Унифондбанк
|Москва
|38 594
|273,8
|4 454
|125
|38,5
|2 031
|0
|0
|118
|—
|2
|109
|Аресбанк
|Москва
|38 161
|-5,8
|8 557
|98
|0,3
|904
|3
|-83,1
|3 129
|-40,2
|662
|110
|Энерготрансбанк
|Калинингpад
|38 060
|11,2
|8 660
|97
|5,9
|1 024
|9 894
|12,5
|12 872
|0,3
|4 369
|111
|Ури-банк
|Москва
|37 104
|-3,1
|8 329
|100
|20,9
|1 341
|44
|149,8
|2 483
|-21,4
|6
|112
|Зираат-банк
|Москва
|37 082
|36,3
|11 116
|86
|32,5
|3 000
|2 421
|44,2
|10 904
|-4,0
|25
|113
|Драйв Клик Банк
|Москва
|36 374
|-85,9
|35 250
|38
|-25,3
|3 454
|0
|—
|13 842
|-93,7
|16 319
|114
|«Раунд»
|Москва
|34 490
|7,6
|8 184
|102
|25,5
|1 571
|3 754
|-43,8
|5 884
|10,8
|182
|115
|Мидзухо-банк (Москва)
|Москва
|33 660
|6
|29 713
|44
|10,9
|2 915
|0
|—
|17
|-95,9
|0
|116
|Прио-Внешторгбанк
|Рязань
|33 089
|14,2
|3 567
|140
|12,1
|788
|18 747
|22,6
|21 643
|8,6
|1 158
|117
|«МБА-Москва»
|Москва
|33 027
|-18
|9 109
|96
|-3,7
|2 549
|1
|-98,7
|2 009
|-31,8
|30
|118
|Цифра-банк
|Москва
|31 957
|4,3
|3 615
|139
|11,2
|1 208
|6 226
|38
|979
|-7,7
|457
|119
|Чайнасельхозбанк
|Москва
|30 801
|20,8
|12 509
|82
|8,2
|1 385
|0
|—
|0
|-99,9
|0
|120
|Эс-Би-Ай Банк
|Москва
|30 231
|1,4
|10 078
|91
|23,6
|1 947
|220
|-23,1
|38
|-58,5
|126
|121
|Инбанк
|Москва
|28 643
|-5,8
|3 798
|134
|22,3
|789
|10 017
|-22
|4 528
|-32,2
|155
|122
|Татсоцбанк
|Казань
|27 893
|7,9
|8 229
|101
|-13,3
|-1 193
|4 703
|48,7
|11 762
|-3,7
|5 144
|123
|НС-банк
|Москва
|27 725
|-9
|4 066
|130
|-7
|-241
|11 922
|-5,9
|4 509
|-22,6
|591
|124
|НК-банк
|Москва
|27 592
|-9,1
|4 940
|123
|16,2
|660
|5 588
|4,9
|3 864
|-9,3
|567
|125
|«Уральский финансовый дом»
|Пермь
|27 126
|9,3
|3 134
|148
|16,2
|-742
|13 930
|17
|11 468
|2,2
|8 304
|126
|«Акцепт»
|Новосибирск
|26 577
|-2,8
|3 427
|143
|1,2
|94
|9 750
|9,5
|17 268
|-18,9
|6 129
|127
|Кошелев-банк
|Самара
|26 522
|18,7
|2 533
|156
|1,1
|189
|14 962
|15,6
|13 587
|-4,1
|2 594
|128
|Балтинвестбанк
|Санкт-Петербург
|25 921
|12,3
|-23 363
|306
|—
|-362
|319
|-12,4
|9 406
|5,3
|137
|129
|Энергобанк
|Казань
|25 266
|11,8
|7 444
|106
|0,4
|978
|6 584
|20,7
|17 254
|-4,3
|6 544
|130
|«Финам»
|Москва
|24 152
|30,3
|5 361
|118
|10,4
|1 498
|2 404
|134,2
|251
|42,3
|256
|131
|Акибанк
|Набережные Челны
|22 363
|-1,3
|7 062
|107
|8
|552
|8 832
|6,3
|4 872
|-27,6
|341
|132
|Руснарбанк
|Москва
|21 972
|-0,4
|5 365
|117
|-17,3
|775
|2 965
|71,6
|11 387
|1,5
|1 337
|133
|Тольяттихимбанк
|Тольятти
|21 672
|-3
|14 052
|77
|2,5
|1 557
|1 355
|-23
|6 581
|-14,6
|646
|134
|Банк Казани
|Казань
|21 209
|26,4
|2 169
|173
|-6,9
|11
|6 543
|15
|8 705
|2,4
|1 629
|135
|Белгородсоцбанк
|Белгород
|20 647
|6,2
|2 453
|160
|46,5
|938
|3 273
|43,8
|5 173
|23,8
|52
|136
|Первый Инвест Банк
|Москва
|20 582
|25,1
|4 301
|128
|144,2
|2 739
|2 110
|92,7
|4 484
|60,7
|11
|137
|Морской банк
|Москва
|20 366
|-25,7
|1 801
|187
|-37,4
|-1 563
|4 392
|2,6
|2 338
|57,0
|1
|138
|«Креди Агриколь» КИБ
|Москва
|19 827
|-0,9
|12 803
|80
|-1,8
|631
|0
|—
|9
|-72,3
|0
|139
|«Агропромкредит»
|Москва
|19 402
|-19,4
|3 795
|135
|5,6
|326
|4 562
|-45,9
|3 989
|-47,9
|728
|140
|Норвик-банк
|Москва
|19 302
|5,5
|2 092
|176
|4,5
|-47
|9 621
|-1,2
|13 201
|12,4
|13 452
|141
|«Оренбург»
|Оренбург
|18 918
|7,9
|3 559
|142
|3,5
|123
|7 417
|4,4
|12 991
|2,2
|9 960
|142
|БЖФ-банк
|Москва
|18 525
|-5,3
|2 127
|174
|-6,4
|161
|10 437
|26,1
|11 922
|13,7
|11 256
|143
|Автоторгбанк
|Москва
|18 413
|21,4
|4 431
|126
|0,4
|473
|1 619
|—
|8 155
|8,5
|7 968
|144
|«Развитие-Столица»
|Москва
|18 197
|-15,1
|3 350
|145
|-24,7
|831
|6 858
|-17,8
|6 291
|3,6
|8 197
|145
|Датабанк
|Ижевск
|17 536
|2,3
|2 318
|165
|4,8
|164
|7 302
|14,3
|10 851
|-0,9
|1 929
|146
|«Александровский»
|Санкт-Петербург
|17 460
|-10,5
|2 344
|163
|-15,7
|-236
|8 525
|9,5
|6 614
|-20,0
|396
|147
|РФК
|Москва
|17 097
|-26,2
|3 560
|141
|17,6
|535
|210
|19,3
|521
|-0,1
|22
|148
|Свой банк
|Москва
|17 026
|25
|2 479
|158
|18,6
|217
|10 460
|26,5
|12 547
|24,6
|2 675
|149
|Алеф-банк
|Москва
|16 472
|1,7
|6 620
|109
|11,7
|405
|4 416
|16,1
|6 118
|-22,2
|860
|150
|Фольксваген Банк Рус
|Москва
|16 285
|-32,1
|14 662
|75
|-37,9
|1 491
|0
|—
|517
|-63,2
|541
|151
|Юг-Инвестбанк
|Краснодар
|15 991
|13,8
|2 711
|155
|8,4
|306
|7 520
|5,3
|7 557
|-3,0
|3 233
|152
|МБ Рус Банк
|Москва
|15 921
|2,3
|6 681
|108
|-1,1
|50
|3 157
|330,8
|13 243
|6,1
|11 588
|153
|«Славия»
|Москва
|15 400
|49,8
|5 073
|122
|18,3
|1 442
|536
|-5,2
|4 452
|9,2
|44
|154
|СЭБ-банк
|Санкт-Петербург
|14 982
|3,2
|13 473
|78
|10,3
|1 358
|0
|-18,4
|0
|—
|0
|155
|Русьуниверсалбанк
|Москва
|14 542
|3,8
|10 002
|92
|9,7
|783
|2 445
|17,2
|3 919
|-7,6
|1
|156
|«Ростфинанс»
|Ростов-на-Дону
|14 297
|-39
|2 920
|151
|-1,6
|232
|4 683
|12,9
|7 787
|-52,5
|4 763
|157
|Первоуральскбанк
|Первоуральск
|14 272
|25,4
|1 305
|210
|22,6
|415
|6 633
|2,5
|6 228
|1,8
|946
|158
|«Ресо Кредит»
|Москва
|14 094
|-19,1
|5 959
|114
|0,8
|342
|809
|-63,4
|247
|-18,3
|8
|159
|Владбизнесбанк
|Владимир
|13 582
|57,7
|1 335
|208
|5,2
|106
|2 736
|21,5
|3 479
|-14,1
|1 718
|160
|ЦМР-банк
|Москва
|13 317
|0
|4 334
|127
|-14,9
|-487
|1 708
|94,6
|6 356
|-5,8
|305
|161
|«Форштадт»
|Оренбург
|13 278
|24,5
|3 930
|132
|11,2
|278
|3 732
|27,3
|3 677
|-37,4
|3 236
|162
|«Венец»
|Ульяновск
|13 138
|156,6
|980
|229
|-9,4
|-36
|3 834
|26,1
|3 524
|11,8
|847
|163
|Камский коммерческий банк
|Набережные Челны
|13 030
|20,9
|2 799
|154
|13,7
|1 029
|6 956
|74,3
|9 270
|58,9
|1 349
|164
|Нико-банк
|Оренбург
|12 947
|-13,4
|2 280
|167
|-0,6
|-39
|7 286
|-9,2
|7 120
|-16,2
|4 751
|165
|«Итуруп»
|Южно-Сахалинск
|12 378
|-15,8
|2 343
|164
|-9,4
|69
|3 225
|-22,5
|3 877
|-20,2
|879
|166
|«Ноосфера»
|Горно-Алтайск
|12 237
|227
|1 389
|202
|10,3
|169
|1 681
|171,7
|4 798
|312,7
|3 129
|167
|Кузнецкбизнесбанк
|Новокузнецк
|11 869
|6,6
|1 353
|206
|-28,5
|-381
|5 455
|32,5
|7 448
|-5,4
|1 582
|168
|«Пойдем!»
|Москва
|11 853
|-13,2
|2 287
|166
|-19
|-404
|6 111
|-20,8
|7 927
|-17,5
|7 734
|169
|Трансстройбанк
|Москва
|11 577
|-21,3
|1 946
|184
|7,8
|213
|3 630
|-13,9
|4 197
|-19,6
|334
|170
|Витабанк
|Подольск
|11 444
|22,5
|2 036
|179
|11
|382
|2
|-55,1
|954
|-26,9
|955
|171
|Финстар-банк
|Санкт-Петербург
|10 299
|-0,2
|1 499
|196
|-1,6
|121
|3 405
|4
|3 972
|-14,2
|1 274
|172
|«Новый век»
|Москва
|10 162
|5,7
|2 205
|171
|23,8
|410
|647
|31,8
|1 960
|17,4
|292
|173
|Новобанк
|Великий Новгород
|9 884
|14,6
|2 063
|178
|13,5
|57
|5 225
|7,1
|1 945
|-0,7
|663
|174
|Контур. Банк
|Екатеринбург
|9 523
|11,7
|2 477
|159
|3
|49
|4 020
|17,5
|591
|26,8
|458
|175
|Банк 131
|Казань
|9 412
|2,6
|2 181
|172
|30,7
|578
|1 559
|15
|9
|20,3
|0
|176
|Томскпромстройбанк
|Томск
|9 377
|8,5
|1 266
|212
|-3,7
|33
|4 838
|-6,8
|4 549
|-6,8
|1 873
|177
|Земский банк
|Сызрань
|9 318
|-61,7
|1 035
|223
|-0,6
|26
|5 810
|-0,5
|4 772
|8,0
|446
|178
|«Кузнецкий»
|Пенза
|9 309
|-2,2
|973
|230
|10,7
|53
|4 417
|15,6
|6 386
|6,2
|2 607
|179
|Хакасский МБ
|Абакан
|9 300
|0
|2 210
|170
|1,1
|141
|2 948
|-1,2
|5 544
|-1,4
|1 510
|180
|Сибсоцбанк
|Барнаул
|9 161
|7,3
|1 683
|191
|-2,8
|-6
|4 147
|6,2
|4 333
|-7,2
|623
|181
|«СтавропольПСБ»
|Ставрополь
|9 033
|14,1
|1 109
|220
|14,6
|138
|2 559
|3,5
|1 740
|-14,0
|292
|182
|«Агророс»
|Саратов
|8 918
|-10,4
|1 194
|217
|-5,7
|67
|4 128
|16,9
|2 958
|23,3
|434
|183
|Нацбанк сбережений
|Иваново
|8 823
|40
|1 950
|183
|109,1
|2 729
|750
|46,9
|1 227
|22,5
|927
|184
|«Снежинский»
|Снежинск
|8 821
|-6,7
|3 384
|144
|31,7
|856
|3 068
|-23,3
|2 067
|-47,1
|492
|185
|Углеметбанк
|Челябинск
|8 661
|-0,3
|2 869
|152
|8,9
|264
|3 211
|11,3
|2 800
|-17,0
|342
|186
|ЧБРР
|Симферополь
|8 460
|5
|1 214
|215
|3,3
|375
|3 216
|9,4
|1 641
|22,6
|79
|187
|«Долинск»
|Южно-Сахалинск
|8 316
|-7,6
|1 250
|213
|23,9
|-177
|2 194
|0,7
|4 547
|6,4
|4 262
|188
|Социум-банк
|Москва
|7 896
|4,5
|1 408
|201
|9,7
|131
|1 324
|114,3
|472
|130,0
|100
|189
|Нокссбанк
|Волгоград
|7 661
|20
|3 703
|136
|10,2
|410
|1 091
|23,8
|4 874
|7,5
|1 359
|190
|Гута-банк
|Москва
|7 628
|3,9
|3 240
|146
|6,8
|396
|215
|63,7
|665
|4,6
|146
|191
|Газтрансбанк
|Краснодар
|7 603
|7,7
|2 480
|157
|5,7
|97
|3 207
|39,2
|2 927
|21,3
|138
|192
|Экси-банк
|Санкт-Петербург
|7 564
|0,7
|3 205
|147
|-8,8
|323
|6
|-14,4
|3 411
|-22,5
|3 651
|193
|«Енисейский объединенный»
|Красноярск
|7 392
|-4,2
|686
|252
|4,7
|31
|2 936
|25,5
|4 462
|2,6
|871
|194
|МТИ-банк
|Москва
|7 313
|3,7
|2 083
|177
|12,1
|944
|780
|104,6
|3 573
|0,7
|546
|195
|НИПБ
|Москва
|6 965
|-15,2
|2 241
|169
|10,4
|49
|1 589
|-26,8
|1 969
|-18,8
|234
|196
|Бланк-банк
|Москва
|6 720
|6,6
|930
|236
|20,3
|203
|9
|-19,5
|6
|13,5
|0
|197
|«Кетовский»
|Курган
|6 696
|46,8
|1 016
|226
|10,6
|227
|2 142
|53,6
|3 640
|36,6
|74
|198
|«Столичный кредит»
|Москва
|6 489
|175,8
|543
|262
|8,4
|37
|42
|-4,1
|354
|21,8
|122
|199
|«Юнистрим»
|Москва
|6 462
|-8,7
|2 807
|153
|3,4
|514
|0
|—
|17
|-31,7
|0
|200
|Горбанк
|Санкт-Петербург
|6 054
|-2
|2 923
|150
|-1,1
|161
|2 731
|1,3
|412
|-14,2
|3
|201
|Стройлесбанк
|Тюмень
|5 952
|3,5
|1 709
|190
|5,4
|118
|1 608
|13,7
|3 492
|-8,2
|221
|202
|Синко-банк
|Москва
|5 871
|-34
|2 112
|175
|2,3
|236
|866
|46,7
|2 402
|23,0
|233
|203
|НИБ
|Самара
|5 843
|11,2
|593
|256
|0,3
|-19
|0
|-0,3
|47
|-35,2
|102
|204
|ИС-банк
|Москва
|5 753
|-12,2
|1 046
|222
|13,9
|86
|0
|—
|2 828
|-1,4
|1 229
|205
|Тендер-банк
|Москва
|5 743
|18,9
|1 589
|192
|-0,1
|96
|3 191
|76
|3 723
|7,6
|711
|206
|«Вологжанин»
|Вологда
|5 620
|-7,3
|901
|238
|15,7
|60
|3 930
|-4,5
|2 836
|-4,2
|817
|207
|Живаго-банк
|Рязань
|5 539
|19,7
|462
|276
|12,6
|108
|2 032
|43
|1 529
|3,0
|679
|208
|Северный народный банк
|Сыктывкар
|5 490
|0,4
|1 363
|204
|6
|26
|1 648
|-11,6
|1 526
|-31,3
|153
|209
|«Глобус»
|Москва
|5 282
|146,6
|805
|244
|11,8
|118
|1 297
|97,5
|1 001
|13,7
|149
|210
|«Далена»
|Москва
|5 185
|-8,8
|1 468
|197
|19,5
|315
|1 068
|-11,4
|179
|-40,0
|6
|211
|Кубаньторгбанк
|Краснодар
|5 166
|6,2
|1 354
|205
|2,3
|85
|2 853
|8,5
|2 369
|-2,5
|261
|212
|Сити Инвест банк
|Санкт-Петербург
|5 022
|-39,6
|1 888
|185
|12,2
|217
|0
|—
|730
|-47,2
|1 356
|213
|«Соколовский»
|Москва
|4 981
|-9,2
|1 510
|194
|46,1
|1 229
|60
|209,4
|8
|—
|8
|214
|СМЛТ-банк
|Москва
|4 951
|177,5
|1 197
|216
|2,7
|37
|463
|319,2
|455
|71,3
|0
|215
|Братский АНКБ
|Брaтск
|4 813
|13,3
|640
|253
|4,2
|24
|2 620
|10,7
|2 221
|-15,1
|269
|216
|«Химик»
|Дзержинск
|4 801
|324,7
|454
|277
|-1,2
|48
|170
|28,6
|203
|-11,7
|17
|217
|Крокус-банк
|Красногорск
|4 682
|-0,3
|2 413
|162
|13,9
|400
|1 081
|-3,7
|1 531
|12,9
|173
|218
|Алтайкапиталбанк
|Барнаул
|4 577
|8,4
|888
|239
|17,8
|181
|1 308
|8,1
|2 359
|-5,9
|298
|219
|ПроБанк
|Москва
|4 483
|9,6
|1 985
|182
|8,4
|364
|625
|35,6
|1 228
|0,7
|26
|220
|Роял Кредит Банк
|Владивосток
|4 480
|-8,4
|1 001
|227
|4,4
|54
|2 568
|-9,6
|864
|-74,0
|25
|221
|Москомбанк
|Москва
|4 451
|2,6
|1 421
|199
|-4,1
|184
|342
|-25,3
|217
|-73,5
|6
|222
|Яринтербанк
|Ярославль
|4 427
|26,2
|593
|257
|11,2
|98
|1 147
|21,1
|2 468
|-2,9
|164
|223
|«Бизнес-Сервис-Траст»
|Новокузнецк
|4 375
|1,9
|832
|242
|-1,8
|16
|2 272
|9,7
|1 496
|-7,6
|1 426
|224
|«Москва-Сити»
|Москва
|4 224
|-1,1
|1 800
|188
|2,2
|73
|1 493
|255,8
|2 920
|76,0
|594
|225
|Новый московский банк
|Москва
|4 190
|-27,2
|2 015
|180
|22,5
|383
|139
|70,4
|113
|-73,5
|126
|226
|Уралпромбанк
|Челябинск
|4 049
|2,2
|1 344
|207
|5,8
|73
|1 263
|14,4
|776
|-10,0
|422
|227
|Первый клиентский банк
|Москва
|4 007
|-13
|2 419
|161
|-6,1
|157
|0
|—
|1 674
|-37,6
|615
|228
|Ю БИ ЭС Банк
|Москва
|3 875
|4,8
|3 875
|133
|4,7
|177
|0
|—
|7
|-47,8
|0
|229
|Кузбассхимбанк
|Кемерово
|3 772
|23
|385
|286
|6,5
|23
|1 203
|22
|1 420
|11,0
|66
|230
|МП-банк
|Москва
|3 733
|-71,9
|1 789
|189
|10,1
|192
|1
|-16,4
|32
|-99,6
|32
|231
|ПроКоммерцБанк
|Москва
|3 654
|122,6
|935
|235
|45,4
|411
|1
|-17,9
|742
|-12,8
|32
|232
|Промсельхозбанк
|Москва
|3 551
|53,4
|710
|250
|23,7
|92
|22
|-55,8
|11
|454,8
|0
|233
|«Элита»
|Калуга
|3 546
|-4,2
|875
|241
|16,3
|135
|789
|6
|1 617
|-10,2
|223
|234
|«Калуга»
|Калуга
|3 474
|165,1
|750
|248
|81,4
|89
|340
|-24,7
|630
|-13,3
|138
|235
|РБА
|Москва
|3 432
|44
|2 001
|181
|6,8
|398
|307
|—
|677
|-28,3
|0
|236
|Первый Дортрансбанк
|Киров
|3 317
|36,8
|467
|275
|6,9
|83
|947
|16,1
|1 062
|9,1
|30
|237
|Донкомбанк
|Ростов-на-Дону
|3 269
|2,9
|476
|272
|3,5
|26
|1 816
|7,1
|750
|8,3
|112
|238
|СПб банк инвестиций
|Санкт-Петербург
|3 260
|-38,7
|1 551
|193
|25,5
|317
|0
|—
|8
|10,0
|10
|239
|Костромаселькомбанк
|Кострома
|3 142
|5,3
|495
|271
|3,9
|27
|1 035
|25,9
|692
|-30,1
|634
|240
|Голдман Сакс Банк
|Москва
|3 046
|-27,1
|3 044
|149
|-12,6
|-260
|0
|—
|—
|—
|0
|241
|РКА
|Москва
|3 046
|14
|817
|243
|11,2
|172
|1
|-18,2
|1 091
|-15,2
|166
|242
|«Пермь»
|Пермь
|2 896
|4,5
|944
|233
|12,4
|127
|615
|-11,5
|1 062
|14,2
|106
|243
|Народный Доверительный банк
|Москва
|2 894
|-42,1
|554
|261
|22,5
|70
|22
|-0,8
|123
|-36,7
|7
|244
|«Арзамас»
|Арзамас
|2 814
|12,6
|624
|254
|-5,6
|18
|1 158
|15,9
|822
|18,7
|93
|245
|«Уралфинанс»
|Екатеринбург
|2 805
|-21,2
|961
|231
|7,3
|87
|750
|2,6
|194
|18,9
|73
|246
|«Земельный»
|Ростов-на-Дону
|2 680
|33,5
|1 317
|209
|13,3
|156
|3
|-33,1
|0
|—
|0
|247
|«Ермак»
|Нижневартовск
|2 666
|24,1
|1 027
|224
|7,2
|66
|768
|52,6
|617
|-19,2
|263
|248
|Алтынбанк
|Казань
|2 651
|9,6
|1 220
|214
|22,9
|141
|3
|-44,3
|174
|24,6
|62
|249
|Натиксис-банк
|Москва
|2 634
|-72,8
|1 465
|198
|-80,9
|395
|0
|—
|1 025
|—
|0
|250
|Сельмашбанк
|Ростов-на-Дону
|2 584
|-7,9
|924
|237
|1,1
|112
|759
|-36,2
|361
|26,2
|55
|251
|«Капитал»
|Москва
|2 568
|7,3
|2 256
|168
|3,4
|160
|159
|14,2
|1
|-95,8
|1
|252
|«Дружба»
|Тюмень
|2 540
|-8,8
|504
|270
|1
|9
|50
|-54,1
|784
|-7,9
|106
|253
|ПТБ
|Владивосток
|2 535
|-13,8
|1 420
|200
|-5,9
|89
|375
|38,8
|1 289
|-7,3
|254
|254
|«Саратов»
|Саратов
|2 533
|9,6
|1 119
|219
|3,6
|80
|516
|57,2
|1 317
|-1,0
|180
|255
|Россита-банк
|Москва
|2 472
|37,7
|740
|249
|2,2
|16
|545
|20,9
|551
|-12,7
|410
|256
|«Кремлевский»
|Москва
|2 398
|3,8
|1 864
|186
|5,5
|110
|2
|-43,5
|1 570
|30,0
|309
|257
|«Заречье»
|Казань
|2 382
|3,3
|1 305
|211
|1,9
|41
|218
|-24,3
|1 032
|14,4
|25
|258
|Внешфинбанк
|Краснодар
|2 307
|0,2
|1 139
|218
|-4,6
|-14
|886
|11
|23
|6,9
|4
|259
|Банк РМП
|Москва
|2 285
|3,7
|993
|228
|9
|140
|156
|89,2
|451
|-11,1
|15
|260
|«Приобье»
|Нижневартовск
|2 228
|-8,4
|689
|251
|8,5
|54
|636
|-21,4
|569
|-22,6
|24
|261
|«Евроальянс»
|Иваново
|2 216
|51,1
|1 385
|203
|197
|-35
|589
|0,4
|101
|-34,6
|65
|262
|АвтоКредитБанк
|Казань
|2 198
|-25,8
|1 073
|221
|6,6
|112
|426
|33,6
|750
|-18,9
|158
|263
|Великие Луки банк
|Великие Луки
|2 177
|15,4
|957
|232
|3,6
|56
|931
|39,8
|470
|-0,6
|102
|264
|ИК-банк
|Казань
|2 160
|1,9
|941
|234
|-24,5
|-33
|120
|40,9
|74
|-5,7
|11
|265
|Тамбовкредитпромбанк
|Тамбов
|2 108
|6,7
|511
|267
|3,4
|14
|825
|11,2
|779
|-16,5
|97
|266
|Вакобанк
|Великие Луки
|2 000
|6,7
|887
|240
|8,5
|79
|576
|7,4
|216
|82,3
|52
|267
|«Йошкар-Ола»
|Йошкар-Ола
|1 943
|-7,8
|367
|288
|-7,5
|14
|1 004
|1,6
|643
|-16,2
|33
|268
|Спецстройбанк
|Москва
|1 843
|89,6
|534
|264
|-2,6
|82
|3
|-69,9
|340
|41,7
|120
|269
|МБКС
|Москва
|1 681
|120,7
|150
|300
|40,4
|43
|0
|—
|—
|—
|0
|270
|Саммит-банк
|Владивосток
|1 620
|-3,7
|451
|278
|5,5
|28
|348
|10,2
|252
|-24,1
|102
|271
|«Курган»
|Курган
|1 564
|8,7
|590
|258
|-3,7
|3
|392
|28,3
|848
|-10,5
|66
|272
|«Нальчик»
|Нальчик
|1 544
|4,6
|763
|247
|16,2
|94
|495
|2
|290
|-0,3
|64
|273
|Вестерн юнион дп восток
|Москва
|1 498
|-14,3
|1 506
|195
|-13,1
|-229
|0
|—
|14
|-5,1
|0
|274
|«Викинг»
|Санкт-Петербург
|1 496
|-25
|801
|245
|5,6
|18
|74
|-86,5
|439
|-5,5
|2
|275
|ИТ-банк
|Омск
|1 486
|-7,5
|288
|297
|-19,9
|-70
|939
|9
|90
|-29,3
|23
|276
|Славянбанк
|Великий Новгород
|1 465
|-28,1
|599
|255
|12,7
|68
|1
|-0,5
|133
|0,5
|19
|277
|«Агора»
|Москва
|1 431
|-10
|349
|291
|1,1
|5
|261
|4,5
|347
|-38,1
|92
|278
|Крона-банк
|Иркутск
|1 407
|1,3
|562
|259
|0,6
|33
|508
|-5,1
|863
|-1,1
|18
|279
|РСИ
|Москва
|1 381
|-1,7
|405
|284
|3,7
|41
|406
|36,2
|88
|-17,2
|50
|280
|Камчатпрофитбанк
|Петропавловск-Камчатский
|1 302
|-70,7
|786
|246
|-17,1
|-154
|151
|-92
|0
|-100,0
|25
|281
|«Сервис резерв»
|Москва
|1 293
|-47,7
|505
|269
|-0,9
|44
|139
|35,7
|0
|-99,7
|0
|282
|«Металлург»
|Москва
|1 215
|-18,9
|269
|298
|5,8
|14
|0
|-4,3
|—
|—
|0
|283
|Почтобанк
|Пермь
|1 206
|14,6
|472
|274
|3,3
|17
|448
|4,9
|489
|-8,8
|144
|284
|Русский банк сбережений
|Ессентуки
|1 195
|-32
|1 023
|225
|8,7
|80
|19
|1,3
|650
|5,5
|3
|285
|«Максима»
|Москва
|1 157
|-13
|472
|273
|7,3
|67
|0
|—
|359
|-28,4
|13
|286
|Торжокуниверсалбанк
|Торжок
|1 067
|2,9
|414
|283
|5,5
|17
|135
|16,9
|105
|-2,7
|33
|287
|Классик Эконом Банк
|Владикавказ
|1 052
|10,4
|518
|266
|11,8
|65
|225
|6,1
|485
|35,2
|68
|288
|Русский региональный банк
|Москва
|1 001
|2,3
|416
|282
|-5
|-10
|0
|—
|154
|51,3
|14
|289
|Балаково-банк
|Балаково
|975
|5,7
|449
|279
|1,7
|16
|143
|2,5
|549
|25,7
|63
|290
|Вейбанк
|Москва
|921
|-22,3
|529
|265
|-16,6
|0
|0
|30
|213
|36,0
|230
|291
|Байкалкредобанк
|Иркутск
|892
|-5,9
|353
|290
|2,9
|-39
|409
|3,1
|501
|-30,1
|54
|292
|ЕАТП-банк
|Астрахань
|875
|-0,6
|426
|281
|5,1
|34
|120
|4,3
|588
|6,2
|708
|293
|«Космос»
|Москва
|873
|2,3
|343
|293
|-3,5
|-8
|67
|-27,9
|329
|-4,8
|62
|294
|Дон-Тексбанк
|Шахты
|863
|5,9
|554
|260
|30,7
|33
|231
|-12,3
|107
|-10,2
|72
|295
|«Вятич»
|Рязань
|813
|8
|538
|263
|-11,4
|-30
|0
|-3,3
|0
|—
|0
|296
|«Оранжевый»
|Санкт-Петербург
|775
|-67,3
|511
|268
|-13,4
|-77
|145
|-87
|2
|—
|0
|297
|«Новокиб»
|Новокузнецк
|762
|-31,8
|428
|280
|0,9
|9
|222
|39,3
|375
|-5,2
|193
|298
|Таганрогбанк
|Таганрог
|680
|-20,5
|369
|287
|6,4
|2
|12
|-11,3
|316
|35,3
|20
|299
|МСКБ
|Мурманск
|673
|-8
|317
|296
|-5,5
|-16
|230
|7,6
|463
|-20,8
|123
|300
|«Континенталь»
|Железноводск
|484
|2,2
|398
|285
|-1,3
|3
|0
|—
|197
|-33,1
|20
|301
|МВС-банк
|Махачкала
|436
|-11,3
|344
|292
|-13,7
|15
|29
|-8,1
|283
|-22,0
|133
|302
|Северстройбанк
|Вологда
|399
|-1,9
|337
|294
|1,4
|7
|0
|—
|302
|-1,9
|268
|303
|«Берейт»
|П. Красный Бор
|397
|-14,3
|332
|295
|-5,2
|-1
|0
|—
|148
|-2,4
|13
|304
|«Эко-Инвест»
|Москва
|388
|-6,1
|353
|289
|-1,3
|14
|0
|-0,6
|31
|-17,9
|29
|305
|«Тайдон»
|Кемерово
|224
|-9,7
|223
|299
|2,8
|-17
|0
|—
|126
|-12,2
|0
|306
|Промсвязьинвестбанк
|Махачкала
|205
|-91,6
|125
|301
|-53,2
|-111
|0
|—
|—
|—
|0
|307
|«Холмск»
|Южно-Сахалинск
|186
|-11,3
|113
|302
|-1,2
|-34
|0
|—
|8
|-5,5
|8