Башкирии выделят дополнительные 4,7 млн рублей на социальную газификацию

Башкирия в числе 18 регионов до конца года получит дополнительное финансирование на программу социальной газификации. Объем субсидий, которые республика должна получить по распоряжению федерального правительства от 25 февраля, увеличится с 47,7 млн до 52,4 млн руб. Документ с изменениями в распоряжение опубликован на сайте правительства России.

Федеральная субсидия будет направлена на покупку оборудования и подключение домов к газовым сетям. Деньги смогут получить многодетные родители, люди с невысокими доходами, участники СВО и члены их семей, инвалиды первой группы, граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами и ветераны Великой Отечественной войны. Размер субсидии на один договор социальной газификации составит 100 тыс. руб. Всего, рассчитывают в правительстве, финансирование позволит гражданам заключить 11 тыс. договоров с газораспределительными организациями.

Общий объем субсидий всем субъектам РФ в этом году должен составить 1 млрд руб.

Идэль Гумеров