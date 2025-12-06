SpaceX сообщила инвесторам о возможном IPO в 2026 году

Компания Илона Маска SpaceX объявила инвесторам о возможном первичном размещении акций во второй половине 2026 года. Об этом сообщили The Wall Street Journal, Bloomberg и The Information со ссылкой на источники. По итогам IPO стоимость SpaceX достигнет $800 млрд, что сделает ее самой дорогой частной компанией в США.

Совет директоров SpaceX обсудил проведение IPO 4 декабря. Собеседники изданий подчеркнули, что решение не окончательное. Обсуждаемая стоимость акций — $400 за бумагу. Текущая стоимость SpaceX оценивается в $400 млрд. Сейчас список самых дорогих американских компаний возглавляет OpenAI ($500 млрд).

SpaceX была основана в 2002 году, но до сих пор не размещала акции на бирже. Компания обслуживает миссии коммерческих спутниковых компаний и государственных агентств, в том числе NASA. SpaceX также часто запускает собственные спутники на низкую околоземную орбиту. В распоряжении компании имеется около 9 тыс. спутников. Они обслуживают другое подразделение SpaceX, которое предоставляет спутниковую связь Starlink.