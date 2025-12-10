Ставрополье в 2025 году направило на водоснабжение 12,7 млрд рублей

На Ставрополье в 2025 году на развитие водоснабжения и водоотведения направят 12,7 млрд руб., а в 2026–2028 годах регион рассчитывает получить еще около 12,3 млрд руб. на продолжение модернизации сетей и сооружений, сообщает управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края Фото: Пресс-служба губернатора Ставропольского края

Решение усилить вложения связано с хроническим износом коммунальной инфраструктуры и регулярными перебоями с водой в засушливых округах края, прежде всего на Кавминводах и в сельских территориях. По оценкам краевого минЖКХ, только для приведения в порядок систем водоснабжения и водоотведения в регионе требуется свыше 100 млрд руб., при этом порядка половины этой суммы необходимо для городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, где сети перегружены и не справляются с растущим турпотоком. Эти расчеты легли в основу программ, которые край защищал на федеральном уровне, в том числе в Совете Федерации, добиваясь включения новых объектов в нацпроекты и госпрограммы.

Большую часть финансирования в 2025 году обеспечили федеральные и краевые программы, включая нацпроект «Инфраструктура для жизни» с федеральным проектом «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и региональную госпрограмму по развитию ЖКХ и защите населения от ЧС. На реализацию федерального проекта в 2025 году предусмотрено более 212 млн руб., которые направят на капитальный ремонт восьми объектов водоснабжения с завершением работ до конца года, тогда как остальная часть 12,7 млрд руб. идет на строительство новых сетей, реконструкцию очистных сооружений и подготовку проектно-сметной документации для крупных строек 2026–2028 годов.

Отдельный блок средств связан с госпрограммой «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», в рамках которой в Предгорном округе продолжается строительство межпоселкового водопровода. По плану этот водовод обеспечит качественной питьевой водой около 24,5 тыс. человек сразу в семи населенных пунктах, включая Юцу, Этоку, Садовое, Привольное, Песковский, а также хутора Тамбукан и Новая Пролетарка, что должно закрыть проблему дефицита воды в летние месяцы.

На Кавминводах ключевым направлением остается подготовка документов для модернизации крупных коллекторов и сетей, без чего регион не сможет привлечь дополнительное федеральное финансирование. В 2026 году планируют разработать ПСД на прокладку второй нитки междугородного канализационного коллектора Кисловодск–Ессентуки–Пятигорск и на строительство новых сетей в Кисловодске, что позволит разгрузить существующую систему водоотведения и создать резерв мощности для роста турпотока и застройки.

В сельских округах модернизация идет через адресные объекты нацпроекта «Жилье и городская среда» и краевой программы ЖКХ. До конца года власти обещают завершить строительство двух артезианских скважин в ауле Новкус-Артезиан Нефтекумского округа и возведение новых резервуаров в ауле Эдельбай Благодарненского округа, что должно стабилизировать давление в сети и сократить число жалоб на перебои. В Георгиевском и соседних округах параллельно стартует капитальный ремонт ключевых водоводов общей протяженностью более 40 км, рассчитанный на 2025–2026 годы и нацеленный на улучшение водоснабжения примерно для 56 тыс. жителей.

В самом Ставрополе краевые средства направляют на развитие крупных очистных сооружений и водозаборов, которые питают краевой центр и близлежащие территории. За счет субсидии из регионального бюджета реконструировали очистные сооружения водопровода на улице Ленина, увеличив их мощность примерно на 50 тыс. куб. м воды в сутки, что позволило заметно нарастить объем подачи для города и уменьшить риск дефицита в пиковые периоды. Параллельно ведется капитальный ремонт водопроводных сетей в Светлограде и на ряде групповых водоводов, где ранее фиксировали сотни порывов, а модернизация должна улучшить водоснабжение десятков тысяч жителей и сократить аварийность.

По оценке краевых властей, за последние годы реализуемые проекты уже улучшили ситуацию с водой примерно для 400 тыс. жителей, однако масштаб задач по-прежнему остается значительным. Регион рассчитывает, что совокупное финансирование в объеме более 70 млрд руб. до 2030 года, включая нынешние 12,7 млрд в 2025 году и планируемые 12,3 млрд в 2026–2028 годах, позволит довести уровень надежности систем водоснабжения и водоотведения до федеральных нормативов и снять наиболее острые ограничения для развития промышленности, сельского хозяйства и курортного комплекса.

Станислав Маслаков