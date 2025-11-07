Белгородец финансировал террористов под видом помощи в стройке колодцев в Африке

Второй Западный окружной военный суд признал жителя Корочанского района Белгородской области виновным в финансировании террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, максимальное наказание — пожизненное лишение свободы). Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима, три года из которых он проведет в тюрьме, и оштрафовали на 300 тыс. руб. Об этом сообщили в прокуратуре Белгородской области. В региональном управлении ФСБ уточнили, что фигурантом является гражданин 1988 года рождения.

Суд установил, что белгородец, обнаружив в соцсетях сообщение о сборе средств для запрещенной в России и признанной террористической организации «Исламское государство», перевел деньги на указанные счета. «Преступная деятельность была завуалирована под благотворительный проект по строительству колодцев в Африке»,— уточнили в надзоре.

Решение суда не вступило в законную силу.

В середине июня белгородскую волонтерку приговорили к 22 годам колонии общего режима за госизмену, организацию финансирования терроризма и публичные призывы к деятельности против безопасности государства.

Кабира Гасанова