Россия и ОАЭ работают над взаимным признанием GMP-сертификации

Россия и ОАЭ подписали меморандум, ставший первым шагом во взаимном признании GMP-лицензий, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. В дальнейшем это может существенно облегчить выход на рынок ОАЭ российских лекарств, отметил министр.

«Мы планируем развивать, в том числе, локализацию здесь, потому что это будет давать возможность выходить на рынок стран Персидского залива, Северной Африки. Эмираты хорошая точка для того, чтобы выходить на рынки этих стран отсюда с локализованным продуктом»,— рассказал министр журналистам в ходе Российско-эмиратского бизнес-форума.

В Минпромторге ранее отмечали, что работу по выходу на рынок ОАЭ ведет сразу несколько российских компаний.

Виктория Колганова, Дубай