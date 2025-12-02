Российские компании планируют производить лекарства в ОАЭ

Некоторые российские компании рассматривают производство лекарств в ОАЭ и планируют выйти на рынок арабской страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ после встречи главы министерства Антона Алиханова с послом ОАЭ в России Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером.

В пресс-релизе отметили, что фармацевтика — одно из перспективных направлений сотрудничества двух стран. ОАЭ и Россия также сотрудничают в нефтегазовой отрасли — создают для нее технологии и оборудование, разрабатывают независимые отраслевые стандарты и систему оценки соответствия.

Господин Алиханов отметил, что за последние годы товарооборот между двумя странами растет. В 2023 году он достиг $10,2 млрд, а за девять месяцев 2025-го — $8,9 млрд. В министерстве ожидают, что по итогам текущего года этот показатель вновь превысит отметку в $10 млрд.

В марте с Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером встречался министр здравоохранения России Михаил Мурашко. На переговорах господин Мурашко отметил, что Россия готова укреплять партнерство с ОАЭ в области медицины. В частности, стороны обсуждали профилактику и лечение инфекционных и неинфекционных заболеваний, производство лекарственных препаратов, внедрение новых медицинских технологий и медицинский туризм.