«Евромедцентр» в Республике Алтай хочет сохранить лицензию на аборты

В горно-алтайском ООО «Евромедцентр» считают нецелесообразным отказываться от лицензии на проведение абортов, на чем настаивают власти Республики Алтай. Об этом сообщил Игорь Яимов, бывший одним из создателей компании.

«Наши гинекологи, а это четыре штатных врача, собрались и обсудили вопрос, пришли к выводу, что отказываться от этого вида помощи нам нельзя, в государственных клиниках эта помощь недоступна, достаточно посмотреть прайсы услуг, и ведь в родном селе этот факт не утаишь… Все требования, включая медицинского психолога, мы соблюдаем»,— записал он в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». Впрочем, господин Яимов добавил, что «если нас убедят, что это необходимо и не пострадают наши жители, мы примем решение».

Как писал «Ъ-Сибирь», на заседании регионального правительства 9 декабря глава республики Андрей Турчак потребовал от «Евромедцентра» до конца 2025 года отказаться от лицензии на проведение абортов. По данным и. о. министра здравоохранения Алтынай Путиной, так уже поступили восемь из девяти частных медицинских организаций, располагавших соответствующей лицензией. В руководстве Горного Алтая считают, что эту услугу могут предоставлять только государственные медучреждения.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Евромедцентр» было создано в 2012 году. Учредителем и гендиректором компании указана Светлана Яимова — супруга Игоря Яимова. Господин Яимов в 2002-2006 годы занимал пост спикера госсобрания — эл курултая Республики Алтай, затем около семи лет работал министром здравоохранения региона.

