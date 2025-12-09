Андрей Турчак потребовал от медцентра отказаться от лицензии на аборты

Глава Республики Алтай Андрей Турчак потребовал от частного медицинского центра «Евромедцентр» отказаться от лицензии на проведение абортов. По его словам, эта услуга должна оказываться только в учреждениях государственной системы здравоохранения.

К собственникам «Евромедцентра» господин Турчак обратился в ходе заседания республиканского правительства. Оно проходит 9 декабря. С сообщением о состоянии дел в этой сфере выступила и. о. министра здравоохранения Алтынай Путина.

«На территории Республики Алтай девять медицинских организаций частной формы собственности имели лицензии на выполнение абортов. Мы проработали с каждой из них. Восемь организаций самореализовались в плане переоформления лицензии и сдачи полномочий на проведение абортов в своих медицинских организациях. Только одна медицинская организация частного звена осталась и выполняет аборты»,— рассказала госпожа Путина. По ее словам, в государственных медицинских организациях выстроена система проведения доабортного консультирования с участием медицинских психологов. «Для этого вызывали медицинских психологов из города Москвы, которые проводили с нами обучение и также работали с женщинами, находящимися в репродуктивном выборе»,— добавила и. о. министра.

Андрей Турчак заявил, что у «Евромедцентра» до конца декабря 2025 года «остается достаточно времени, чтобы совершить этот поступок, юридические действия и отказаться от лицензии на аборты».

На информационных ресурсах «Евромедцентра» указывается, что это многопрофильный медицинский центр полного цикла. Его специалисты, включая врачей из Барнаула и Бийска, принимают пациентов в Горно-Алтайске, Майме и Кош-Агаче.

