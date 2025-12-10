Форвард «Нью-Джерси» Арсений Грицюк признан второй звездой дня в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Джерси Девилс» Арсений Грицюк стал второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его команда на выезде обыграла «Оттава Сенаторс» со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсений Грицюк (81)

Фото: Marc DesRosiers / Imagn Images / Reuters, Marc DesRosiers-Imagn Images / Reuters Арсений Грицюк (81)

Фото: Marc DesRosiers / Imagn Images / Reuters, Marc DesRosiers-Imagn Images / Reuters

Арсений Грицюк, проводящий свой дебютный сезон в лиге, впервые в карьере набрал три очка в матче НХЛ. Он забросил шайбу и сделал две результативные передачи. Всего в текущем регулярном чемпионате нападающий записал в свой актив 16 очков (7 голов+9 пасов).

Американский форвард «Буффало Сейбрс» Тейдж Томпсон признан первой звездой дня. Он забил гол и отдал два результативных паса в гостевом матче против «Эдмонтон Ойлерс». За две секунды до конца третьего периода нападающему хозяев Коннору Макдэвиду удалось сравнять счет и перевести встречу в овертайм, где через 33 секунды шайбу забросил форвард «Буффало» Алекс Так. Итоговый счет матча — 4:3. В составе «Эдмонтона» гол забил форвард Василий Подколзин.

Третьей звездой признали канадского нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Бо Хорвата, сделавшего дубль в домашнем матче против «Вегас Голден Найтс». Хозяева одержали победу в серии буллитов — 5:4. В составе «Айлендерс» голевой передачей отметился форвард Максим Шабанов, голкипер команды Илья Сорокин отразил 32 броска. У «Вегаса» отличились нападающие Иван Барбашев и Павел Дорофеев, шайба которого перевела игру в овертайм.

Таисия Орлова